أسعار الأعلاف اليوم الأحد بالأسواق.. الذرة الصفراء تسجل 13 ألف جنيه

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الأحد 7-4-2024 حالة من التذبذب السعري، حيث تراوحت أسعار أعلاف لدواجن التسمين للطن ما بين 22500 جنيه و25400 جنيه للطن، وفق تقارير المصانع بعد وضع سعر عادل لصرف الدولار، هذا وقد أشار التجار إلى أن سعر طن العلف لدواجن البياض قد تراوحت ما بين 19500 و22000 جنيه.

خلال السطور التالية، ترصد «الوطن» أسعار الأعلاف اليوم الأحد وفق المصانع المنتجة للأعلاف والخامات العلفية.

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

ويعتمد التجار والمستوردين في مصر على الذرة الصفراء المستوردة من قبل دولتي البرازيل والأرجنتين، باعتبارهم المادة الخام للعلف، وقد بلغ 13000 جنيه، فيما بلغ سعر الذرة الأوكرانية والصربية والأمريكية مبلغ الـ12000 جنيه للطن.

أما وعن سعر طن بذور الصويا المستوردة فقد شهدت تباينا خلال الفترة الحالية، ووصل سعرها لـ36000 جنيه، أما عن سعر قشر الصويا فقد بلغ 16000 جنيه، وبالنسبة لمخلفات الصويا فقد بلغ 17000 جنيه للطن بالنسبة لنوع البروتين 20%.

وعن سعر طن الجيلوتين المحلي بروتين 60% فسجل 47500 جنيه للطن، وبلغ سعر مستخلص بذرة القطن 23000 جنيه، وسجل سعر الذرة 13000 جنيه للطن المحلي، و12500 جنيه بالنسبة للذرة البيضاء.

وسجل سعر طن كسب الصويا بنسبة بروتين 44% مبلغ الـ 25600 جنيه بالنسبة للأنواع المحلية، و26700 جنيه للمحلية بنسبة بروتين 46%، و27500 جنيه للمستوردة.