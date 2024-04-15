تراجع أسعار الأعلاف اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 15-4-2024، في مصر ببورصة الدواجن، تراجعاً ملحوظاً، لعدد من الأنواع، فيما استقرت بعض الأنواع الأخرى، إذ سجل سعر طن الذرة البرازيلي نحو 13 الف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 15 ابريل 2024، في مصر، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم.

سعر طن الذرة اليوم في مصر

- سجل سعر طن الذرة الأوكراني استقراراً ملحوظاً في الأسواق المصرية، إذ استقر السعر، ليسجل سعر الطن نحو 12 الف جنيه.

- سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني تراجعاً ملحوظاً في الأسواق المصرية، وانخفض السعر بنحو 200 جنيه، ليسجل سعر الطن نحو 13 الف جنيه.

- سجل سعر طن الذرة البرازيلي، تراجعاً ملحوظاً في الأسواق المصرية، إذ انخفض السعر بنحو 200 جنيه، ليسجل سعر الطن نحو 13 الف جنيه.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

- سجل سعر طن علف الصويا 46% تراجعاً في الأسواق المصرية، وانخفض السعر، ليسجل سعر الطن نحو 26500 جنيه.

- سجل سعر طن علف الصويا 44% تراجعاً في الأسواق، وانخفض السعر، ليسجل نحو 25500 جنيه.