تراجع أسعار الأعلاف اليوم في الأسوق.. اعرف الطن وصل كام ؟

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الأحد 14-4-2024 حالة من التراجع في الأسواق المصرية، عقب الإفراجات الجمركية التي قامت بها الدولة عن العديد من السلع والأعلاف، التي ألقت بظلالها على انخفاض الأسعار،، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات لخفض الأسعار.

أسعار الأعلاف اليوم

خلال السطور التالية، ترصد «الوطن» أسعار الأعلاف اليوم الأحد، وفق المصانع المنتجة للأعلاف و بوابة أسعار مجلس الوزراء.

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

ويعتمد التجار والمستوردين في مصر على الذرة الصفراء المستوردة من قبل دولتي البرازيل والأرجنتين، باعتبارهم المادة الخام للعلف، وقد بلغ سعره 12000 جنيه، فيما بلغ سعر الذرة الأوكرانية والصربية والأمريكية مبلغ الـ11800 جنيه للطن.

سعر طن بذور الصويا

أما عن سعر طن بذور الصويا المستوردة، فقد شهدت تباينا خلال الفترة الحالية، ووصل سعرها لـ36000 جنيه، أما عن سعر قشر الصويا فقد بلغ 16000 جنيه، وبالنسبة لمخلفات الصويا فقد بلغ 17000 جنيه للطن بالنسبة لنوع البروتين 20%.

وعن سعر طن الجيلوتين المحلي بروتين 60% فسجل 47500 جنيه للطن، وبلغ سعر مستخلص بذرة القطن 23000 جنيه، وسجل سعر الذرة 13000 جنيه للطن المحلي، و12500 جنيه بالنسبة للذرة البيضاء.

سعر طن كسب الصويا

سجل سعر طن كسب الصويا بنسبة بروتين 44% نحو 25000 جنيه بالنسبة للأنواع المحلية، و26500 جنيه للمحلية بنسبة بروتين 46%، و27000 جنيه للمستوردة.

أسعار الذرة الصفراء اليوم

سجل سعر الذرة اليوم الصفراء الأرجنتيني 13200 جنيه للطن.

بلغ سعر طن الذرة الصفراء اليوم في مصر البرازيلي 13200 جنيه.

وصل سعر طن الذرة الصفراء اليوم في مصر الكورن فلاك الأرجنتيني 13200 جنيه.

سجل سعر الذرة اليوم الصفراء الروسي 11800 جنيه للطن.

سعر الذرة اليوم الصفراء الروماني 11800 جنيه للطن.

سجل سعر الذرة اليوم الصفراء الأوكراني 11800 جنيه للطن