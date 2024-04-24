معلومات عن جامعة بورسعيد التكنولوجية في سيناء.. تكلفتها 645 مليون جنيه

قال الدكتور مدحت عوض، القائم بعمل رئيس جامعة بورسعيد التكنولوجية، إن قطاع التعليم الجامعي في شبه جزيرة سيناء شهد تطورًا كبيرًا بمختلف المجالات العلمية والبحثية، لافتا إلى المحافظتين خلال الـ10 سنوات الماضية شهدا طفرة كبيرة في قطاع التعليم الجامعي و لبحث العلمي، ولعل وجود جامع تكنولوجية لخدمة طلاب المؤهلات المتوسطة الراغبين في الحصول على شهادة أكاديمية علمية، خير دليل على اهتمام الدولة المصرية بالتنمية الشاملة لكل قطاع الجزيرة.

وأوضح «عوض»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن جامعة بورسعيد التكنولوجية تضم كليتي السياحة والفندقة وكلية الصناعة والطاقة، لافتا إلى أن حجم تكلفة إنشاء الجامعة تجاوز 645.7 مليون جنيه حتى الأن، حيث تم إنشاؤها على مساحة 70.140 متر مربع.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز المعلومات عن جامعة بورسعيد التكنولوجية

-تكون الجامعة من 9 مبان.

- يوجد في الجامعة ملعبين.

- يوجد 20 قاعة ومعملًا، ومبنى مدرجات.

- يوجد في الجامعة 4 مدرجات سعة الواحد 420 كرسيًّا.

- مسجد.

- مسرح (سعة 300 كرسي).