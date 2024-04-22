تدريب لطلاب الجامعات والمعاهد بـ«القابضة للكهرباء».. المستندات وطريقة التقديم

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر توافر فرصة للاشتراك في برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة «إنتاج - نقل - توزيع».

موعد التقديم للتدريب الصيفي

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن مدة التدريب 90 ساعة خلال العطلة الصيفية، في أشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر 2024، مشيرة إلى أن موعد التقديم بدأ أمس الأحد حتى 23 مايو المقبل، أو لحين استكمال العدد المطلوب بكل شركة.

المستندات المطوبة للتدريب في الشركة القابضة

وأوضحت الشركة القابضة للكهرباء المستندات المطلوبة للتدريب، وهي:

- خطاب رسمي معتمد ومختوم من الكلية أو المعهد موضح به البيانات التالية:

- الاسم رباعي.

- سنة الدراسة والتخصص.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- إيصال سداد رسوم التدريب المقررة بالجنية المصري.

ويتم تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة بمقر قطاع التدريب بالشركة الراغب التدريب بها.

الرسوم المطلوبة للتدريب

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر الرسوم المطلوبة للتدريب على النحو التالي:

- الطلبة من الجامعات والمعاهد الحكومية 300 جنيه فقط لاغير.

- الطلبة من الجامعات والمعاهد الخاصة 700 جنيه فقط لاغير.

- يتم سداد الرسوم بمقر قطاع التدريب بالشركة الراغب التدريب بها، حيث يقوم الطالب بملئ إستمارة بيانات تشمل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان.

ملاحظات يجب مراعاتها أثناء التقديم

وأشارت الشركة إلى عدة ملاحظات يجب مراعاتها أثناء التقديم، وهي:

- لا يعتد بالطلبات غير المستوفاة أو بعد اكتمال العدد المحدد قبوله.

- يتم الحصول على الموافقات الأمنية بمعرفة الشركة.

- يتم توزيع المرشحين على أقرب موقع لمحل الإقامة وفق سعة وإمكانيات كل موقع.

- أثناء التقديم يمكن توضيح الشركة الراغب التدريب بها، وسيتم إبلاغه بعنوان ورقم التواصل الخاص بمركز التدريب للاستفسار «Lu».

- يتم دراسة الطلبات وإخطار المتقدمين بميعاد ومكان التدريب بعد إستيفاء الموافقات اللازمة.

- يتم تحديد التخصصات المطلوبة بناءًا على احتياجات كل شركة.

طرق التواصل مع شركة الكهرباء للتدريب الصيفي

وأوضحت الشركة القابضة للكهرباء، أنه يمكن معرفة مزيد من التفاصيل والمعلومات الخاصة بالتقديم من خلال الحسابات الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر من الموقع هنــــــــــــــا.

للتواصل تيليجرام اضغط هنــــــــــــا.

للتواصل على تطبيق «واتساب» 01507501111.