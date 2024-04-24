البنك المركزي المصري يعتزم طرح أذون خزانة بقيمة 115 مليار جنيه

يعتزم البنك المركزي المصري على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين، طرح أذون خزانة آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة بقيمة 115 مليار جنيه.

وتوكل وزارة المالية، البنك المركزي المصري لطرح وإدارة أذون الخزانة أي أدوات دين قصيرة الأجل بالنيابة عنها لتغطية أبواب الموازنة العامة للدولة مثل الأجور.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، بالنسبة لقيمة أذون الخزانة التي يتم طرحها الأحد والإثنين بـ115 مليار جنيه، توزع كالآتي:

الأحد 28-4-2024

- أذون خزانة أجل 6 أشهر بقيمة 30 مليار جنيه.

- أذون خزانة أجل العام بقيمة 25 مليار جنيه.

الإثنين 29-4-2024

- أذون خزانة آجل 3 أشهر بقيمة 30 مليار جنيه.

- أذون خزانة مدة 9 أشهر بقيمة 30 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة للحصول على أذون الخزانة عائد يصل إلى 35.001%، فيما وافق البنك المركزي المصري على متوسط عائد تصل قيمته إلى 25.978%.

يُذكر أنَّ أذون الخزانة يتم طرحها مرتين في الأسبوع بنظام المزاد، وتكون يوم «الخميس والأحد»، ولكن خلال الإجازات الرسمية يمكن أن تتغير، فيما يكون هناك عروض مقدمة من البنوك والشركات وعروض مقبولة من البنك المركزي.