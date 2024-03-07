بنك «جي بي مورجان» الأمريكي يوصي بشراء أذون الخزانة المصرية.. تفاصيل

أوصى بنك «جي بي مورجان» الأمريكي، بشراء أذون الخزانة المصرية لأجل عام، في المزاد الذي يقام اليوم، بعدما رفع البنك المركزي المصري، سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مع التعهد بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة.

وكتب جبولاهان تايواو، كبير الاقتصاديين في البنك، في مذكرة للعملاء: «عادت تجارة المناقلة في مصر إلى بؤرة التركيز مرة أخرى، وينبغي أن تكون هذه المرة مختلفة».

وتجارة المناقلة، هي تداول يقوم على الاقتراض بسعر فائدة منخفض والاستثمار في أصل بسعر فائدة أعلى.

مرونة سعر صرف الجنيه أمام الدولار

أضاف: «تحققت الآن المحفزات التي كنا ننتظرها مع قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بشكل كبير في الاجتماع الطارئ أمس، وفي الوقت نفسه السماح بمرونة سعر صرف الجنيه أمام الدولار».

خفض أسعار الفائدة

ويتوقع البنك أيضا أن يقفز معدل التضخم في مصر 4%، على أساس شهري في فبراير، على أن يتباطأ في وقت لاحق من العام، ما يفسح المجال لخفض أسعار الفائدة.