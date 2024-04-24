رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محافظ القليوبية يطلق شارة بدء سباق الطريق.. احتفالا بذكرى تحرير سيناء

كتب:

حسن صالح
02:34 م | الأربعاء 24 أبريل 2024
سباق جامعة بنها

سباق جامعة بنها

أطلق اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، شارة بدء فعاليات الطريق والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة احتفالا بذكرى تحرير سيناء.

ذكرى تحرير أرض سيناء

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ضمن السباق، إن ذكرى تحرير أرض سيناء جسدت إرادة خير أجناد الأرض الذين ضحوا بدمائهم من أجل استرداد جزء غال وثمين من أرض الوطن، معربا عن سعادته بمشاركته لطلاب جامعة بنها في سباق الطريق.

وأوضح الجيزاوي أن السباق يأتي ضمن الفعاليات والندوات التي تنظمها الجامعة في إطارالاحتفالات بأعياد تحرير سيناء، مشيرا إلى أن السباق شارك فيه 750 طالبا وطالبة، إضافة إلى عدد من طلاب ذوي الهمم.

اقرأ المزيد:

جامعة بنها الأهلية تستقبل وفدا بريطانيا لبحث سبل التعاون المشترك

بدء المقابلات الشخصية للمرشحين لمناصب مديري البرامج في جامعة بنها الأهلية

رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر «مستقبل التراث بين الرؤى والتحديات»

وفد جامعة بنها في زيارة لـ«بانونيا المجرية» لبحث دعم التعاون العلمي

جامعة بنها تحذر من صفحات وهمية تستغل اسمها للنصب على الطلاب

رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات «كان خلقه القرآن» بشبرا الخيمة

تجديد تعيين عمرو الدخاخني مديرا عاما لمستشفيات جامعة بنها لمدة 3 سنوات

رئيس جامعة بنها: محو أمية 1197 مواطنا في دورة يناير الماضي

جامعة بنها الأهلية: إنشاء مراكز ووحدات جديدة لدعم التنمية المستدامة
بقلم حسن صالح