محافظ القليوبية يطلق شارة بدء سباق الطريق.. احتفالا بذكرى تحرير سيناء

أطلق اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، شارة بدء فعاليات الطريق والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة احتفالا بذكرى تحرير سيناء.

ذكرى تحرير أرض سيناء

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ضمن السباق، إن ذكرى تحرير أرض سيناء جسدت إرادة خير أجناد الأرض الذين ضحوا بدمائهم من أجل استرداد جزء غال وثمين من أرض الوطن، معربا عن سعادته بمشاركته لطلاب جامعة بنها في سباق الطريق.

وأوضح الجيزاوي أن السباق يأتي ضمن الفعاليات والندوات التي تنظمها الجامعة في إطارالاحتفالات بأعياد تحرير سيناء، مشيرا إلى أن السباق شارك فيه 750 طالبا وطالبة، إضافة إلى عدد من طلاب ذوي الهمم.