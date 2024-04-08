رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات «كان خلقه القرآن» بشبرا الخيمة

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم، فعاليات مبادرة «كان خلقه القرآن»، المقامة بمركز شباب ميت نما التابع لإدارة شباب شبرا الخيمة، لتكريم حفظة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المعظم.

مشاركة رئيس جامعة بنها في فعاليات تكريم حفظة القرآن الكريم

وأوضحت الجامعة أن فعاليات مبادرة «كان خلقه القرآن» أقيمت بمراكز شباب القليوبية، وأطلقتها مديرية الشباب الرياضة بالقليوبية في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب.

تكريم حفظة القرآن الكريم في القليوبية

وأشارت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية إلى أن اختيار الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، للمشاركة في فعاليات تكريم حفظة القرآن الكريم بـ ميت نما بشبرا الخيمة، يأتي كونها مسقط رأسه.

وأشاد رئيس جامعة بنها بالطفرة الكبيرة التي تشهدها مراكز الشباب في عهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ليس فقط في النواحي الإنشائية بل وما شهدته الأنشطة والفعاليات من تطوير كبير يهدف لخدمة الشباب ليس فقط في النواحي الرياضية بل وفي النواحي الثقافية والترفيهية والدينية.