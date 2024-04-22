بدء المقابلات الشخصية للمرشحين لمناصب مديري البرامج في جامعة بنها الأهلية

انطلقت اليوم مرحلة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف مديري البرامج لكليات جامعة بنها الأهلية، تحت إشراف اللجنة الفرعية المشكلة، وذلك بعد فحص أوراق جميع المتقدمين، وجرى عمل قائمة تضم 90 مرشحًا من أساتذة الجامعات المصرية المختلفة يتنافسون على 9 مناصب لمديري البرامج بكليات بالجامعة.

إعلان المناصب والمواقع القيادية والأكاديمية

وأكد الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، أن الجامعة كانت حريصة على نشر إعلان المناصب والمواقع القيادية والأكاديمية المتاحة بالجامعة على نطاق واسع، مع إتاحة الوقت الكافي حتى يتسنى لجميع الراغبين في التقديم تجهيز المستندات المطلوبة لشغل المناصب المعلن عنها.

13 منصبا

وأشار «السعيد» إلى أن الجامعة أعلنت عن 13 منصب قيادي وأكاديمي داخل الجامعة تقدم له 225 مرشحًا من أساتذة الجامعات المصرية المختلفة، وذلك لشغل جميع المواقع والمناصب القيادية والأكاديمية بالجامعة، موضحًا أن من ضمنهم 90 متقدما لمناصب مديري تسعة برامج بكليات الجامعة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية أن لجنة القيادات المشكلة بمعرفة مجلس الأمناء شكلت لجنة فرعية مختصة لفحص الأوراق، وإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لتولي مناصب مديري البرامج لكليات الجامعة.

يذكر أن اللجنة الفرعية المختصة برئاسة الدكتور شعبان طه نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق ، وعضوية كل من الدكتور عبد الرحيم شولح نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق، والدكتور محمود حامد عميد كلية الهندسة بشبرا الأسبق.