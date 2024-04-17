جامعة بنها تحذر من صفحات وهمية تستغل اسمها للنصب على الطلاب

حذرت جامعة بنها الأهلية بالعبور، من انتحال عدد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صفة الجامعة وكلياتها وتتحدث باسمها، مؤكدا أن الصفحة الرسمية الوحيدة للجامعة هي «Benha National University» جامعة بنها الأهلية، والتي تنشر من خلالها جميع الأخبار المتعلقة بالجامعة.

وأهابت إدارة جامعة بنها الأهلية بأولياء الأمور، عدم التعامل مع أي صفحة أخرى تحمل نفس الاسم أو الشعار.

لاوساطة بين الطلاب

وقالت جامعة بنها الأهلية بالعبور في بيان، إنه لا توجد مكاتب في الداخل أو خارج مصر مخول لها التحدث باسم جامعة بنها الأهلية، ولا وساطة بين الطلاب أو أولياء الأمور وجامعة بنها الأهلية في عملية التقديم بأوراق التحاق الطلاب بها، محذرة من التعامل مع أشخاص أو وسطاء داخل الجامعة أو خارجها.

البريد الإلكتروني للجامعة

أوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور لـ«الوطن»، أن التقديم للجامعة يكون فقط عن طريق موقع الجامعة الرسمي، حيث يتم التعامل مع الطالب المتقدم عن طريق البريد الإلكتروني الخاص به والمسجل بطلب التقديم، ويتم دفع الرسوم المحدده بمعرفة الجامعة عن طريق إذن دفع مُستخرج من الجامعة فقط ويسدد بالبنك المختص ولا يتم التعامل بأي طريقة أخر.

القنوات الرسمية للتواصل مع الجامعة

وأكد سوسة، أن الجامعة غير مسئولة عن أي تعامل مادي مع جهات أو أشخاص أخرى، مشددا على عدم التواصل على الأرقام الشخصية الخاصة بالعاملين بالجامعة والتواصل فقط عن طريق القنوات الرسمية.

إبلاغ الشرطة عن أي نشاط مشبوه

وناشد سوسة أولياء الأمور أنه في حالة تلقي اتصال من أشخاص يدعون أنهم وسطاء ضرورة إبلاغ الشرطة لعدم تعرضهم لأي محاولة نصب أو ابتزاز، والجامعة تخلي مسئوليتها عن أي تقديم خارج الصفحة الرسمية .

وأوضح سوسة أن وسائل التواصل الرسمية بالجامعة كالتالي:

الصفحة الرسمية لجامعة بنها الأهلية من هنا.

الموقع الرسمي لجامعة بنها الأهلية من هنا.

وسائل التواصل الإجتماعي لجامعة بنها الأهلية من هنا.

البريد الإلكتروني من هنا.