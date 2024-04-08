تجديد تعيين عمرو الدخاخني مديرا عاما لمستشفيات جامعة بنها لمدة 3 سنوات

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، صدور قرار وزاري بتجديد تعيين الدكتور عمرو محمد صلاح الدين الدخاخنى مديرا عاما لمستشفيات جامعة بنها لمدة 3 سنوات.

ووجه رئيس جامعة بنها، التهنئة لمدير عام المستشفيات الجامعية، متمنيا له دوام التوفيق والسداد فى مهام منصبه داخل الجامعة، مشيرا إلى حرص الجامعة على دعم المستشفيات الجامعية باعتبارها جزءًا من دورها المجتمعي حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن المستشفى شهدت أعمال تطوير شملت كافة الأقسام العلاجية والعمليات الجراحية بهدف تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى موضحا إن ماشهدته المستشفي من تطور غير مسبوق، يرجع الي الدعم غير المحدود من القيادة السياسية في مختلف التخصصات الطبية حيث تحظى المستشفي بثقة المواطنين نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية متميزة.

تطوير مبنى الجراحة بتكلفة 140 مليون جنيه

من جانبه، وجه الدكتور عمرو الدخاخني مدير عام مستشفيات بنها الجامعية الشكر للقيادات التي قررت تجديد الثقة فيه مشيرا أن المستشفي شهدت مؤخرا عددا من المشروعات الخاصة بالتطوير منها منظومة الغازات الطبية وتنك الأكسجين الحديث بسعة 20 ألف لتر بتكلفة 23 مليون جنية لخدمة جميع الأقسام بمستشفيات الجامعة، ومنظومة رفع وتخزين المياه لمباني المستشفيات بتكلفة 9 ملايين جنيه، والتي تضم 3 خزانات مياه، سعة كل خزان 20000 لتر مزود بمواتير رفع المياه، وشبكة صرف صحي، فضلًا عن منظومة الإنذار المبكر، بتكلفة 12 مليون جنيه، بالإضافة إلى التجهيزات الجديدة بمبنى كلية طب وجراحة العيون، بتكلفة 10 ملايين جنيه

وأشار إلى أنه يجري تطوير مبنى الجراحة بتكلفة تبلغ حوالي 140 مليون جنيه، وجاري تركيب منظومة الإطفاء الذاتي للحريق بالرشاسات، ومنظومة سحب الأدخنة لمبنى الاستقبال، بتكلفة 2.6 مليون جنيه مشيرًا إلى أن عدد المترددين عام 2022 على العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ بلغ 700 ألف مريض، وبلغ عدد العمليات الجراحية المجدولة والطوارئ35 ألف مريض، فضلًا عن إجراء 300 ألف أشعة تشخيصية متنوعة، وهو ما يعكس حجم الجهود التي تقوم بها مستشفيات جامعة بنها