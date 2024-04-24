موعد احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بجمعة ختام الصوم الأربعيني

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم الجمعة المقبلة بختام الصوم الأربعيني، إذ تقام القداسات الإلهية، التي يتجمع بها المسيحيين، لما فيها من طقس منفرد.

وتقيم الكنيسة طقس سر مسحة المرضى، والمعروف باسم القنديل العام، إذ يقام في الكنيسة على عكس العادة بدلا من منازل المرضى.

وقال الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السريان، إن طقس جمعة ختام الصوم يشبه طقس الآحاد في الصوم الكبير، وليس الآيام، فيرفع بخور باكر بطريقة السبوت أي أيام السبت والآحاد في الصوم، مع ملاحظة أن تقرأ النبوات، وتقال الطلبة مع المطانية، بالإضافة إلى طقس القنديل العام.

احتفال الكنيسة بجمعة ختام الصوم

ويصلى طقس القنديل العام 7 كهنة من الكنيسة أو أقل إن لم يوجد، ويجب أن يكون الكاهن صائم، ويقام هذا الطقس قبل بدء القداس في الصباح الباكر، إذ يصلي الكاهن على زيت نقي ( زيت زيتون)، لـن الزيت رمز للفرح والنور واستنارة القلب، وتوضع به 7 فنائل من القطن.

وتحتفل الكنيسة بعد ذلك بأحد الشعانين يوم الأحد الموافق 28 أبريل، والذي يعد تذكارا لدخول السيد المسيح القدس، واستقبال الشعب له بسعف النخيل وأغصان الزيتون، تصلي الكنيسة هذا الطقس باللحن الفريحي، على أن تصلي في نهاية القداس صلاة الجناز على الحاضرين، ليبدأ بعد نهاية القداس أسبوع الآلام من ظهر اليوم وحتى الجمعة العظيمة يوم 3 مايو.