إعلان أسماء أعضاء لجان تحكيم المسابقات بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، أعضاء لجان تحكيم عدد من المسابقات في الدورة العاشرة من عمر المهرجان، الذي تنطلق فعاليات مساء غد الخميس ويستمر حتى 30 أبريل.

وتضم مسابقة الأفلام العربية والطلبة في لجنة تحكيمها كل من: الدكتورة نائلة عمارة عميد كلية الإعلام جامعة فاروس، الممثل والمخرج المصري أحمد مجدي، والسيناريست والمخرج العماني حميد بن سعيد بن راشد العامري.

أما لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين في مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة، تضم كل من المخرج والمصور الدكتور ناجي وديد فوزي، والناقدة ناهد صلاح، بالإضافة إلى الصحفي والناقد وائل سعيد.

تفاصيل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارتي الثقافة والتضامن الاجتماعي، ونقابة المهن السينمائية.