هاني شاكر نجم احتفالية الأوبرا في عيد الربيع يوم 29 أبريل

ضمن فعاليات الثقافة المصرية، تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية غنائية للنجم هاني شاكر بمناسبة عيد الربيع ويصاحبه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمي، وذلك في الثامنة مساء الاثنين 29 أبريل على المسرح الكبير.

تفاصيل حفل هاني شاكر بالأوبرا

وجهز النجم هاني شاكر برنامجا ثريا ومنوعا ووعد جمهور حفلات الأوبرا بتقديم عدد من المفاجآت الفنية، إلى جانب نخبة من أعماله الشهيرة، منها «ماتهدديش، لسه بتسألي، دعوة فرح، علي الضحكاية»، إلى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية.

حفلات الأوبرا في عيد الربيع

جدير بالذكر أنه بمناسبة عيد الربيع، تقيم الأوبرا عددا من الاحتفالات المتنوعة على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور .