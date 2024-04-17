دار الأوبرا تنظم حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث الجمعة المقبل

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجي، المقرر إقامته الجمعة 19 أبريل على مسرح معهد الموسيقى العربية، انطلاقا من خطط الثقافة المصرية لتقديم الروائع الغنائية التراثية.

برنامج حفل كلاسيكيات تراث الطرب

يتضمن برنامج الحفل مختارات من كلاسيكيات أعمال الطرب العربي لكبار الملحنين يؤديها «أنغام مصطفى، رضوى سعيد، حنان الخولي، أسماء كمال، أحمد الوزيري، محيي صلاح، أحمد صبري، ياسر سليمان».

فرقة الموسيقى العربية للتراث

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم والقوالب الغنائية المختلفة مثل «الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج»، ويقدمها مجموعة من أمهر الموسيقيين من حفظة التراث، وكانت أولى حفلات الفرقة على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وحققت بعدها قاعدة جماهيرية كبيرة.