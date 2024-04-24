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برلماني: سيناء تشهد نهضة غير مسبوقة في كل المجالات

كتب:

محمد يوسف
03:42 م | الأربعاء 24 أبريل 2024
اللواء عبدالله لاشين

اللواء عبدالله لاشين

قال اللواء عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب، إن ما يحدث على أرض سيناء من مشروعات قومية وأعمال تطوير ونهضة لم يسبق لها مثيل في كل المجالات لا يخفى على أحد.

اقتلاع الإرهاب من جذوره

وأوضح لاشين، في بيان، أن القيادة السياسية شرعت في معركة تنمية سيناء واستطاع رجال الجيش والشرطة بفضل تضحياتهم؛ اقتلاع الإرهاب من جذوره، وأصبحت أرض الفيروز من أفضل الأماكن الجاذبة للاستثمارات في مصر، وذلك بعد جهود ضخمة لربط بوابة مصر الشرقية مع محافظات الجمهورية، وتوفير واقع جديد يليق باسم سيناء وتضحيات المصريين جميعًا بها.

التنمية سلاح الدولة في دحر الإرهاب

وأكد أن الحكومة ضخت وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إجمالي استثمارات عامة موجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة نحو 10 أضعاف لتصل إلى 58.8 مليار جنيه عام 2023/ 2024، مقارنة بـ 5.9 مليار جنيه عام 2013/ 2014، مشيرا إلى أن ذلك جاء إيمانًا بأن التنمية سلاح الدولة في دحر الإرهاب وركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار بها.

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بقلم محمد يوسف