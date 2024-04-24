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حزب المؤتمر: تحرير سيناء علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث

كتب:

أحمد الشرقاوي
02:12 م | الأربعاء 24 أبريل 2024
الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية

الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية

وجه حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الدفاع، والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء.

 تحرير سيناء يوم تاريخي للأمة المصرية 

وذكر حزب المؤتمر، في بيان، اليوم الأربعاء أن تحرير سيناء يوم تاريخي للأمة المصرية وعلامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، جسدت خلالها كل معالم البطولة والتضحية وبرزت فيها عوامل الإصرار والصمود للمصريين لمواجهة الأزمات، مؤكدا أن مثل هذه الأعياد القومية تذكرنا بتضحيات آبائنا وأجدادنا والثمن الغالي الذي دفع في السبيل للحفاظ على وطننا الحبيب مصر، لنستمد منهم كل معاني البطولة والتضحيات.

وأكد حزب المؤتمر، أن سيناء «أرض الفيروز» تمثل بقعة مقدسة لمصر والمصريين، لذا قدم الجميع أرواحهم الطاهرة وخاضوا أجّل المعارك في تاريخ العالم الحديث، لترسخ للعالم عبر وقائع التاريخ أن مصر وأرضها وكرامة شعبها خط أحمر لم ولن تقبل المساس به.

وتابع حزب المؤتمر، أن ذكرى تحرير سيناء تأتي اليوم بالتزامن مع الجهود الممتدة والمتواصلة لتحرير سيناء مرة أخرى ولكن من الإرهاب، والتي نجح القوات المسلحة بفضل القيادة السياسية وعزيمة المصريين على القضاء على براثن الإرهاب وجعل سيناء قبلة مصر وأرض الفيروز بحركة تنموية شاملة ونهضة غير مسبوقة.

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بقلم أحمد الشرقاوي