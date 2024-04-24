اعتماد كلية «هندسة المنصورة» من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة اليوم، تجديد اعتماد كلية الهندسة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مما يعزز مكانة الكلية ويعكس الجهود المبذولة من قبل الإدارة وأعضاء هيئة التدريس.

تجديد اعتماد كلية الهندسة بجامعة المنصورة

وأشاد الدكتور شريف خاطر، في بيان صحفي، بجهود أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للحفاظ على جودة العملية التعليمية، موجهًا الشكر للهيئة على الدعم الفني والأكاديمي التي قدمته لجامعة المنصورة للحصول على الاعتماد الأكاديمي كأول جامعة حكومية معتمدة في مصر.