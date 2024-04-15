جامعة المنصورة تحقق مراكز متقدمة في تصنيف «Qs» للتخصصات الأكاديمية

قال الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إن جامعه المنصورة ظهرت في 12 تخصصا أكاديميا عالميا بنتائج تقرير تصنيف QS للتخصصات الأكاديمية لعام 2024، وضمن أحسن 500 جامعة على مستوى العالم في 8 تخصصات أكاديمية، ويشمل التصنيف ترتيب أفضل 15559 جامعة على مستوى العالم.

وأضاف «خاطر»، في بيان صحفي، أن التخصصات الأساسية شملت خمسة قطاعات من العلوم، هي الفنون والعلوم الإنسانية والهندسة والتكنولوجيا وعلوم الحياة والطب، وعلوم طبيعي، والعلوم الاجتماعية، والإدارة، وأكثر من 90 تخصصًا فرعيًا.

وأكد «خاطر»، أن تقدم جامعة المنصورة في مؤشرات تصنيف QS، يرجع إلى خطة الجامعة الاستراتيجية للارتقاء بمنظومة البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير.

«خاطر» يشيد بجهود فريق لجنة التصنيف بالجامعة

كما أشاد «خاطر» بالجهد المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعة في تتبع المعايير المختلفة بهذا التصنيف، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية قادر على إحداث طفرة في كل المجالات بمصر.

مؤشرات تصنيف QS

وذكر رئيس الجامعة، أن تصنيف (QS) العالمي يعتمد على أربع مؤشرات هي: السمعة الاكاديمية للتخصص الذي يقدمه البرنامج، وسمعة الخريجين، وحجم الاستشهادات من الأبحاث وشبكة الأبحاث المنشورة بين باحثين ينتمون الى أكثر من دولة، مشيرًا إلى أن هناك زيادة مستمرة لعدد الجامعات المصرية المدرجة في التصنيفات المختلفة، مما يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة في تحسين أدائها ورفع مستواها التعليمي والبحثي.

نتائج التصنيف الدولي لجامعة المنصورة

وظهرت جامعة المنصورة في التخصصات التالية:

1- تخصص الرياضيات، حيث ظهرت في الفئة من 501 إلى 550 عالميًا، والمركز الثاني على المستوى المحلي.

2- تخصص الطب، حيث ظهرت في الفئة من 351 إلى 400 عالميًا، وفي المركز الثالث على المستوى المحلي.

3- تخصص العلوم الطبيعية، حيث ظهرت في الفئة من 501 إلى 550 عالميًا، وفي المركز الثالث على المستوى المحلي.

4- تخصص الكيمياء، حيث حلت في الفئة من 451 إلى 500 عالميًا، وفي المركز الثالث على المستوى المحلي.

5- تخصص الزراعة والغابات، حيث حلت في الفئة من 251 إلى 300 عالميًا، وفي المركز الثالث على المستوى المحلي.

6- تخصص العلوم الصيدلية، حيث حلت في الفئة من 201 إلى 250 عالميًا، وفي المركز الرابع على المستوى المحلي.

7- تخصص علوم الحياة والطب، حيث ظهرت في الفئة من 401 إلى 450 عالميًا، وفي المركز الرابع على المستوى المحلي.

8- تخصص الهندسة الميكانيكية، حيث حلت في الفئة من 501 إلى 530 عالميًا، وفي المركز الرابع على المستوى المحلي.

9- تخصص الهندسة والتكنولوجيا، حيث جاءت في الفئة من 451 إلى 500 عالميًا، وفي المركز الرابع على المستوى المحلي.

10- تخصص العلوم البيولوجية، حيث جاءت في الفئة من 451 إلى 500 عالميًا، وفي المركز الرابع على المستوى المحلي.

11- تخصص علوم الحاسب الآلي، حيث حلت في الفئة من 551 إلى 600 عالميًا، وفي المركز الرابع على المستوى المحلي.

12- تخصص الهندسة الإلكترونية، حيث حلت في الفئة من 451 إلى 500 عالميًا، وفي المركز الخامس على المستوى المحلي.