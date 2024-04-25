فوائد مذهلة لأسنانك عند المضمضة بالزيت.. «تقلل الالتهاب والبكتيريا»

تعتبر ممارسة المضمضة بالزيت عادة مهمة لتحسين صحة الفم، وهي في الأصل كانت تقنية قديمة، وقد اجتذبت اهتمامًا متزايدًا في الآونة الأخيرة، وحصدت ملايين المشاهدات على تطبيق TikTok، نظرًا لأنه يُعتقد أن الزيوت مثل جوز الهند وعباد الشمس والسمسم لها خصائص مضادة للميكروبات.

فوائد المضمضمة بالزيت

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» فإن المضمضة بهذه الزيوت يمكن أن تقلل من حدوث مشاكل الأسنان المرتبطة بالجراثيم مثل التهاب اللثة والتسوس، وتشير بعض الأبحاث إلى أن المضمضمة بالزيت قد يكون له فوائد محدودة لجوانب معينة من صحة الفم، ومع ذلك يحذر الخبراء من أنّه لا ينبغي استخدامه بدلًا من ممارسات صحة الأسنان القياسية مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط، ويجب ألا يختار الأشخاص أبدًا المضمضمة بالزيت كبديل للعلاجات القائمة على مشاكل الأسنان الخطيرة.

وتقول الدكتورة آسيل محمد، استشاري طب الأسنان أنّ بعض اتجاهات الأسنان، مثل تنظيف الأسنان بالفحم وعصير الليمون لأغراض التبييض، يمكن أن تشكل ضررًا كبيرًا على أسنانك، إلا أنّه على النقيض من ذلك، فإنّه من غير المرجح أن يكون المضمضة بالزيت الآمن غذائيًا في فمك ضارًا، لكن المضمضة بالزيت قد تكون محفوفة بالمخاطر إذا تم إجراؤها كبديل لأفضل ممارسات طب الأسنان الأخرى، مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط وزيارة طبيب الأسنان.

وأضافت استشاري طب الأسنان، أنّه في حين أن المضمضة بالزيت قد تقلل من إجمالي البكتيريا الموجودة في الفم، إلا أنّه من المحتمل ألا تكون فعالة مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة الميكانيكية في إزالة البلاك من الأسنان، وربما لن يصل فرك الزيت حول الشقوق الضيقة بين أسنانك، إذ غالبًا ما تبقى البكتيريا المسببة لالتهاب اللثة، لهذا السبب فإن استخدام الخيط ضروري أيضًا.

استخدم خيط الأسنان مرة واحدة يوميًا

وتوصي استشاري طب الأسنان بتنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا باستخدام فرشاة ذات شعيرات ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد، مما يقوي الطبقة الخارجية المسامية لأسنانك لمنع التسوس، قم بتوجيه الفرشاة نحو خط اللثة ثم قم بالفرش في دوائر صغيرة لمدة دقيقتين، إذ يمكن لفرشاة الأسنان الكهربائية أن تساعد في الحركة، وكل ما عليك فعله هو توجيهها نحو الزاوية، ويمكنك استخدم خيط الأسنان مرة واحدة على الأقل يوميًا لإزالة بقايا الطعام اللينة أو البلاك بين الأسنان قبل أن تتكلس وتسبب أمراض اللثة أو تسوس الأسنان.

وتقول ماثيو ميسينا، المتحدث باسم مستشار المستهلك في الجمعية الأمريكية لطب الأسنان والأستاذ المساعد ومدير العيادة في ولاية أوهايو العليا لطب الأسنان في أرلينغتون في كولومبوس، أوهايو، قد يبدو الأمر مملاً، لكن تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط هما أكثر الطرق موثوقية للحفاظ على صحة الفم، وإذا كنت ترغب في مزجها، يمكنك إضافة غسول الفم الذي يحتوي على الفلورايد، والذي أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يقلل الالتهاب والبكتيريا إذا تم استخدامه بشكل صحيح.