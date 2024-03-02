شجرة التيوليب في المعادي.. عمرها 120 عاما وخشبها يستخدم في خلة الأسنان

حي المعادى بالقاهرة واحد من أعرق الأحياء التي تتميز بوجود أشجار نادرة بالشوارع والميادين، وعلى الكورنيش، ومن أنواع الأشجار الموجودة في حي المعادي التي رصدها الحي بالتعاون مع جمعية محبي الأشجار شجرة التيوليب الأفريقي، حيث تعد شجرة السبسديا أو التيوليب الأفريقي من أجمل الأشجار الاستوائية المزهرة.

وأشار تقرير صادر عن الحي الى بعض المعلومات شجرة التيوليب وهي كالتالي:

- سريعة النمو كبيرة الحجم و شبه دائمة الخضرة، موطنها الأصلي غرب إفريقيا الاستوائية

- أغلب اشجار التيوليب الإفريقي يتم إزالتها بعد مرور 70 عاما، إلا أن عمرها قد يصل في بعض الأحيان إلى 120 عاما.

- ارتفاع الشجرة يتراوح بين 7 أمتار و25 مترا.

تستخدم للزينة والظل

- زراعة أشجار التيوليب الإفريقي بهدف الزينة والظل وهي جذابة بزهورها الحمراء الكبيرة الزاهية، ذات الخمس بتلات على شكل كأس.

- اخشاب التيوليب الإفريقي لينة وتستخدمها بعض أنواع الطيور لبناء أعشاشها، أما تجاريا فعلى الرغم من إنها لا تصلح في البناء إلا أنها تستخدم في صناعة الأثاث الخفيف والصناديق وخلة الاسنان وتحافظ على التربة وتتنتج أخشاب الأبلكاش والفحم.

ضمن أكثر 100 شجرة غازية

- تجذب الطيور لأنها تنتج كميات كبيرة من الرحيق، كما أنها تخزن الندى والأمطار، ولكن يجب الحذر، فعصارتها الصفراء قد تصبغ الأصابع والملابس.

- سامة بالنسبة لمجموعة من انواع النحل، كما أنه تم إدراجها ضمن أكثر 100 شجرة غازية، حيث تنمو بشكل اعتدائي محتكرة المساحة والماء والغذاء والضوء على حساب الأشجار والنباتات الأخرى التي تنمو إلى جانبها.

- يمكن زراعة أشجار جديدة باستخدام قطع جذعية أو جذرية أو بذور.