حالتان يجب بعدهما تغيير فرشاة الأسنان فورا.. طبيب يوضحهما

تنظيف الأسنان من أكثر الأشياء المهمة التي يجب على كل شخص القيام بها بشكل مستمر، وذلك للحفاظ عليها من التعرض لمشكلات التسوس والالتهابات والضعف، فمن ضمن روتين العناية بالأسنان يجب اتخاذ الخطوة الأهم، وهي «تغيير فرشاة الأسنان واختيار نوع مناسب»، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» حالتين يجب بعدهما تغيير فرشاة الأسنان، وفقًا لـ مصطفى محمد مدحت، أخصائي طب وجراحه الفم والأسنان.

متى يجب تغيير فرشاة الأسنان؟

متوسط الوقت الذي يجب تغيير فرشاة الأسنان خلاله يتراوح بين 3 و6 أشهر حسب نوع كل فرشاة، وفقًا لحديث أخصائي طب وجراحه الفم والأسنان لـ«الوطن»، مشيرا إلى أنه يجب تغيرها أيضا عندما تتساقط شعيراتها أو تتهالك، لأنها ستكون بلا فائدة على الأسنان.

أما عن الحالة الأخطر التي يجب عندها تغيير فرشاة الأسنان فورا، هي عند الإصابة بنزيف اللثة إذ يكون الفم به الكثير من الدم والميكروبات، وخاصةً إذ تم غسلها لأننا نعطي فرصة لتكاثر البكتيريا في هذه الحالة وقد تتسب في الإصابة بالالتهابات مرة أخرى، وفقًا أخصائي طب وجراحه الفم والأسنان.

نزلات البرد ووجود البكتيريا

ونصح أخصائي طب وجراحه الفم والأسنان بتغير فرشاة الأسنان في حال الإصابة بالأنفلونزا الموسمية بنزلات البرد لأن الجراثيم والبكتيريا ستظل داخل الفرشاة، لذا يجب التخلص منها لعدم تكرار الإصابة بعد الشفاء.