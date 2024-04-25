ودعي الفيلر بالمكونات الطبيعية.. أفضل الطرق للظهور بشكل مثالي في دقيقة

الشفاه الممتلئة هي المفضلة لدى النساء، فالكثير منهن يلجأن لحقن الفيلر من أجل الظهور بها، إلا أن بعضهن يخشى الحقن، الأمر الذي يتطلب البحث عن ماسكات طبيعية للظهور بمظهر أكثر أنوثة، وهو ما نقدمه لكم من خلال «الوطن».

ماسك تكبير الشفاة

ماسك الليمون واللبن من أهم الأشياء لتكبير الشفاه، وبحسب ما عبرت خبيرة التجميل، ماري عريان، خلال حديثها لـ«الوطن»، فإن أول المسكات لتكبير الشفايف، الليمون واللبن، ويمكن إعداده من خلال التالي:

امزجي ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ضيفي ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي.

طبقيها على وجهك.

اتركيها لمدة 20 دقيقة

نظفي وجهك بالغسول الملائم

اشطفيه بالمياه الفاترة.

ماسك الموز وزيت الزيتون

لشد الشفايف بشكل طبيعي من خلال التالي:

اهرسي الموز.

ضيفي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ضيفي العسل الطبيعي، للحصول على خليط متجانس.

طبقيه على بشرة وجهك.

اتركيه لمدة نصف ساعة

بعدها اشطفي وجهك بالمياه الباردة.

ماسك البيض وزيت الفيتامين E

بمفعول البوتوكس للشفايف، يمكنك عمل ماسك البيض بالخطوات التالية:

اخفقي بياض بيضة.

ضيفي نصف ملعقة صغيرة من زيت الفيتامين.

ضعي ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

حركي المكونات ووزعيها على بشرتك.

اتركي الخليط على وجهك.

اتركيه لمدة خمس دقائق.

نظفي وجهك بالغسول واشطفيه.

ماسك الخميرة والزبادي والعسل

للحصول على مفعول الفيلر، أعديه من خلال التالي:

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من الزبادي والعسل.

إضافة قطرتين من الليمون.

اخلطي المكونات جيدًا.

ضعيها على وجهك لمدة نصف ساعة.

افركي وجهك.

ثم اغسليه بماء فاتر وضعي كريم مرطب.

ماسك النخاع

يمكن تطبيقه من خلال التالي: