6 ماسكات طبيعية للعناية بالشعر في ليلة العيد.. مظهر صحي وترطيب مثالي

تحرص السيدات على الظهور بشكل لائق وجذاب في الأعياد والمناسبات المختلفة، ويعتبر الاعتناء بالشعر من العادات الصحية التي يجب المواظبة عليها طوال العام، لا سيما في الأعياد، لذا نُقدم في التقرير التالي 6 وصفات طبيعية تساعد على تنعيم وترطيب الشعر.

يُمكن للسيدات تجربة عدد من الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر في ليلة العيد، حسب ما ذكره موقع healthline، كالتالي:

ماسك الزبادي للترطيب

المكونات

كوب زبادي.

2 ملعقة كبيرة عسل.

الطريقة

اخلطي الزبادي مع العسل جيدًا.

افردي الماسك على خصلات شعرك من الجذور للأطراف.

غطي شعرك بقناع استحمام لمدة 40 دقيقة.

اغسلي شعرك بشامبو وماء فاتر.

ماسك القرفة للتنعيم

المكونات

ملعقة كبيرة قرفة.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة.

الطريقة

امزجي المكونات السابقة جيدًا.

وزعي الماسك على شعرك مع التدليك.

غطي شعرك بقناع استحمام لمدة 40 دقيقة.

اغسلي شعرك بشامبو وماء فاتر.

ماسك الشاي الأخضر

المكونات

3 ملاعق شاي أخضر.

كوب ماء.

10 قطرات من زيت الليمون.

الطريقة

اغلي الشاي في الماء لمدة 5 دقائق.

اتركي الشاي يبرد تمامًا ثم اخلطيه بزيت الليمون.

افردي الماسك على شعرك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اشطفي شعرك بماء فاتر.

ماسك البصل لتطويل الشعر

المكونات

عصير 3 بصلات.

ملعقة من زيت اللافندر أو زيت النعناع.

2 ملعقة من زيت جوز الهند.

الطريقة

اخلطي مكونات الماسك في وعاء مناسب الحجم.

ضعي الخليط على فروة الرأس وشعرك مع التدليك جيدًا.

اتركي الماسك نحو ساعة على شعرك.

اغسلي شعرك بالشامبو والماء الفاتر.

ماسك الثوم لتكثيف الشعر

المكونات

5 فصوص ثوم مهروسة.

2 ملعقة زيت خروع.

2 ملعقة زيت جوز الهند.

ملعقة زيت إكليل الجبل.

الطريقة

انقعي الثوم في الزيوت الدافئة واتركيها ليلة كاملة في الثلاجة.

استخدمي الماسك في اليوم التالي بتدليك فروة الرأس.

غطي شعرك بقناع استحمام لمدة 3 ساعات.

اغسلي الشعر بالشامبو والماء الفاتر.

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع.

ماسك المايونيز للشعر التالف

المكونات

4 ملاعق كبيرة مايونيز.

ملعقة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

الطريقة