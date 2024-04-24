«علوم القاهرة» تختتم ملتقى التوظيف السنوي بعد إقبال كبير من الطلاب

اختتمت كلية العلوم جامعة القاهرة، ملتقى التوظيف السنوي، الذي عقد تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم.

وشهد حضور عدد كبير من الشركات الرائدة في مختلف التخصصات، إلى جانب إقامة محاضرات وورش عمل، حول التنمية البشرية وتطوير المهارات الشخصية، وتأهيل الشباب لسوق العمل.

الخشت: ملتقيات التدريب والتوظيف تساهم في تبادل الخبرات والتنافسية

قال الدكتور محمد الخشت، إن الملتقى يعد فرصة قيمة للاستفادة من خبرات الشركات، مؤكدًا أن ملتقيات التدريب والتوظيف التي تنظمها كليات الجامعة، تساهم في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية.

وأشار إلى أن الجامعة ليست مجرد مُلتقى للعلم والتعلم، وإنما بيئة جامعية لإعداد كوادر بشرية مؤهلة لسوق العمل، ومعطيات العصر، ولديها القدرة على المنافسة بقوة محليًا وعالميًا، وربط مخرجات التعليم الجامعي بالمجتمع.

وقال الدكتور أحمد عبده الشريف، إن ملتقى التوظيف الذي نظمته الكلية، يعد فعالية مهمة تعزز فرص التوظيف للخريجين، وتعزز تطويرهم المهني، مشيرًا إلى أن الملتقى شهد إقبالا كبيرا من الطلاب والشركات العاملة في المجالات ذات الاختصاص.

الشريف: ملتقى التوظيف فعالية مهمة تعزز فرص التوظيف للخريجين

جاء ملتقى التوظيف بكلية العلوم، في إطار التواصل بين الطلاب والشركات العاملة في تخصصات ذات صلة، والاهتمام بتنمية المهارات الشخصية والمهنية للطلاب، لتحقيق النجاح في سوق العمل التنافسي.

خلال فعاليات الملتقى، جرى تنظيم محاضرات وورش عمل، حول التنمية البشرية وتطوير المهارات الشخصية، وشهدت إقبالا من الطلاب، كما قدمت الشركات والمؤسسات المشاركة في الملتقى، معلومات عن نشاطها والوظائف المتاحة للخريجين، والتحدث مع الطلاب لاطلاعهم على فرص العمل ومتطلبات التوظيف.