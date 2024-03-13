تعيينات شركة الكهرباء 2024.. آخر موعد لتلقي طلبات التوظيف

حددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء يوم 25 مارس الجاري، آخر موعد لتلقي طلبات الراغبين في شغل الوظائف التالية «مدير عام المتابعة الطبية المركزية و أطباء وصيادلة للعمل بمناطق الشركة المختلفة - مدير إدارة عامة للمتابعة المركزية للخدمات الطبية للعاملين بالديوان العام، ومدير إدارة متابعة ومراجعة مطالبات المستشفيات وإصابات العمل والأمراض المهنية، ومدير إدارة متابعة ومراجعة مطالبات الصيدليات» وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024

الشروط المطلوبة للوظائف

وكشفت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشروط المطلوبة من المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها، وفقا للاعلان رقم 1 لسنة 2024 وهي:

- لا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي للمتقدم للوظائف القيادية والإشرافية عن «جيد».

- عدم توقيع جزاء آخر خمس سنوات.

- بالنسبة لوظيفة مدير عام: لا يزيد السن عن 50 عاما حتى تاريخ الإعلان.

- بالنسبة لمدير إدارة: لا يزيد السن عن 45 عاما حتى تاريخ الإعلان.

شروط شغل وظيفة مدير المتابعة المركزية للخدمات الطبية بالكهرباء 2024

وجاءت الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مدير المتابعة المركزية للخدمات الطبية للكهرباء كالتالي:

- بكالوريوس الطب والجراحة، وخبرة في مجال العمل مدة لاتقل عن 15 عاما.

- قضاء مدة بينية قدرها عامين على الأقل بوظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

- اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة. - القدرة على القيادة والتوجيه.

طريقة تقديم طلبات وظائف الكهرباء 2024

وطالبت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتقديم الطلبات شخصيا باسم رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الامانة الفنية، لاختيار شاغلي الوظائف القيادية، على النموذج المعد لذلك بديوان عام الشركة من أصل، و12 صورة منسوخة على الحاسب الآلي، و«سي دي» محمل علية نسخة من نموذج التقديم وورد ونسخة بي دي إف.