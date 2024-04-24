بتخفيضات 30%.. الكاتدرائية المرقسية تستضيف مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»

استمرت لليوم الثاني على التوالي، القوافل المتحركة التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في إطار مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»، التي تنتقل في العديد من ربوع مصر، وتقدم تشكيلة كبيرة ومتنوعة من السلع الأساسية بأسعار تنافسية، تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

قوافل مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»

تواجدت منذ صباح أمس، قوافل مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» في الكاتدرائية، من خلال أكثر من 15 منفذا متحركا محملة بأطنان من السلع والمنتجات الغذائية، حوالي 200 سلعة، لتلبية احتياجات المترددين على الكاتدرائية، وتقديم المساندة والدعم الحقيقي لهم، لمواجهه موجة الغلاء.

ومن أهم السلع والمنتجات الغذائية المتوافرة، اللحوم والأسماك، والرنجة والفسيخ، والأرز والسكر والدقيق، والبيض، والخضروات بأنواعها، والبقول، وجميع أنواع الزيوت والسمن البلدي.

وكان الإقبال كبيرًا، نظرًا لانخفاض أسعار هذه المنتجات بمعدل 30% عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

تكرار القوافل لتخفيف الأعباء الملقاه على المواطنين

طالب المواطنون المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف على المنافذ والمعارض، والمهندس رفيق الطوخي مدير الديوان البابوي أثناء تفقدهما القوافل، باستمرارها بشكل دوري.

و وجه المستشار سعيد صالح الشكر للبابا تواضروس الثاني، ولمدير الديوان البابوي والعاملين بالديوان، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مهنئًا الجميع بعيد القيامة المجيد، مؤكدًا توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للمواطنين، وتكرار تلك القوافل لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتقهم، ويذكر أن اليوم الأربعاء هو اليوم الأخير للقافلة بالكاتدرائية.