«صحة مطروح»: غلق 11 منشأة طبية غير مرخصة في حملة للعلاج الحر

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أطلقت حملة مكبرة بجميع أنحاء المحافظة، على العيادات والمعامل وعيادات التجميل، بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن، وشكلت لجنة برئاسة الدكتورة سماح خوخة مدير إدارة العلاج الحر ترافقها الدكتورة رشا محيسن عضو إدارة العلاج الحر، وأشرف فودة إداري العلاج الحر وأعضاء من الإدارات الفنية بالمديرية بالمرور على 54 منشأة طبية خاصة من عيادات طبية خاصة، ومعامل وعيادات تجميل للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة.

غلق11 منشأة صحية في مطروح

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح إنه جرى تحرير 96 مخالفة إدارية وفنية وإصدار قرارات بالغلق الإداري لنحو 11 منشأة صحية كونها غير مرخصة، أو تفتقر للحد الأدنى من التجهيزات لتقديم خدمات طبية آمنة وفعالة وجودة لائقة للمواطنين.

32 منشأة تعمل بدون ترخيص

وأضاف وكيل صحة مطروح أنه جرى التصديق من قبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على غلق 32 منشأة طبية خاصة تعمل بالمخالفة وجاري تنفيذ الغلق لهم.

‏لا تهاون بمخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين

وأكد «سالم»، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

تكثيف الحملات علي المنشآت الصحية

وأوضح وكيل صحة مطروح أن هناك تعليمات من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف التفتيش على جميع المراكز والمنشآت الطبية الخاصة فيما يخدم المرضى خارج مستشفيات الصحة.