طبيب يفجر مفاجأة: تناول كيلو بطيخ يوميًا لا يزيد الوزن

مع ارتفاع درجات الحرارة، والشعور المتزايد بالحر، يلجأ العديد من الأشخاص إلى المشروبات الغازية، أو الطبيعية، وربما الفواكه الطبيعية التي تعد اختيارًا أكثر صحيًا.

ويخشى البعض عند تناول الفواكه التي تساعد على الترطيب وتعويض جزء المياة المفقود من الجسم، من زيادة الوزن التي تسببها بعض الفواكه.

فاكهتان تحميان الجسم من الجفاف في الصيف

وفي هذا الصدد، نصح الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية، لـ «الوطن» بتناول الفراولة والبطيخ، خلال أوقات الصيف، لمواجهة الموجة الحارة: «لو بنعمل دايت مش هيضرونا أبدا، ولو أكلناهم سناكس بين الوجبات عادي».

وأكد «العربي» أن الفراولة، واحدة من أفضل أنواع الفاكهة، التي تساعد على الترطيب، دون زيادة في الوزن، موضحًا إن لكل 100 جم، 35 سعرًا حراريًا فقط.

وتطرق الدكتور محمد العربي، لتناول البطيخ، موضحًا أنه يساعد على الترطيب، بسبب تكوينه من المياه، كما أنه لا يؤثر على الحمية الغذائية لإنقاص الوزن.

ولفت إلى الطبيب أن تناول بطيخة كاملة، لا يزيد من الوزن، لأنه يساوي في سعراته الحرارية، السعرات الموجودة في رغيف وربع خبز فقط.

الجدير بالذكر إن البطيخ يعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الإصابة بالجفاف، إذ يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات منها فيتامين «أ»، وفيتامين «ب»، وفيتامين «ج»، فضلًا عن معادن الماغنسيوم والبوتاسيوم، والكالسيوم، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة.