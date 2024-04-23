ذروة درجات الحرارة الآن تصل 37.. نصائح للتغلب على الطقس شديد الحرارة

تواصل هيئة الأرصاد الجوية تحديث حالة الطقس في ظل الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد خلال الثلاثة أيام المقبلة، حيث كشفت حالة الطقس الآن، مشيرة إلى أنه تسود أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، وتتجاوز درجات الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية.

انخفاض مستوى الرؤية الأفقية

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد مما يؤدى الى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

وبالنسبة لمحافظة مرسى مطروح والسواحل الشمالية الغربية التي تعد أكثر المناطق تأثرا بالتقلبات الجوية، فإنها تسجل 34 درجة حرارة مؤية،وتأثر بالرمال المثارة، وتنخفض بها مستوى الرؤية الأفقية لتصل 2000 متر.

نصائح للحماية من حرارة الطقس

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتباع الإرشادات التالية للحماية من الطقس شديد الحرارة:

- يجب عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس.

- شرب كميات كافية من المياه والسوائل الباردة.

- ارتداء غطاء للرأس للحماية من آشعة الشمس.

- ارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون.