فوائد تناول البطيخ في فصل الصيف.. أبرزها علاج الأمراض المزمنة

فاكهة البطيخ، تنتشر خلال فصل الصيف، خاصة أنها ضمن الفواكه المنعشة والمرطبة خلال ارتفاع درجات الحرارة، وذلك لما تتميز به من احتوائها على فيتامينات وفوائد عديدة، تساعد في علاج بعض الأمراض المزمنة، فضلًا عن أنه مفيد لمرضى السكري بشكل كبير.

فوائد تناول البطيخ

من أهم فوائد تناول البطيخ خلال فصل الصيف، أنه يعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الإصابة بالجفاف، وذلك بسبب احتوائه على عدد كبير من الفيتامينات منها فيتامين «أ»، وفيتامين «ب»، وفيتامين «ج»، فضلًا عن معادن الماغنسيوم والبوتاسيوم، والكالسيوم، وفق ما نشرته وزارة الصحة.

وبسبب المعادن التي يحتوي عليها البطيخ، فإنه يساعد على تعزيز صحة الكلي، وطرد السموم منها، فضلًا عن الوقاية من الإصابة بالسرطان والحفاظ على ضغط الدم، والمساهمة في انخفاضه، كما أنه يحافظ على كمية كبيرة من الماء داخل الجسم، وتبريد الجسد في الأيام شديدة الحرارة، بالإضافة إلى دوره في تعزيز صحة العيون من خلال الحماية من جفافها.

نصائح للمواطنين خلال فصل الصيف

وقدمت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عدة نصائح مهمة للمواطنين خلال فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة؛ منها ضرورة تناول المياه بكثرة على مدار اليوم، وارتداء الملابس الفاتحة.

كما أنه لا بد من وضع واقي للشمس حفاظًا على الجلد وحمايته من أشعة الشمس الضارة، وتناول العصائر الطبيعية، والابتعاد عن الإسراف في تناول العصائر المعلبة والسكريات، فضلًا عن ارتداء القبعات خلال فصل الصيف.