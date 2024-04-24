حزب المصريين يشارك في جلسات الحوار الوطني للمبادرة الوطنية «دوّي»

شارك وفد من حزب المصريين بقيادة هاني عبد السميع، أمين عام الحزب بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، في جلسات الحوار الوطني للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي» التي تنظمها إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بمقر مجمع إعلام الغردقة، في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع منظمة اليونسيف المنفذ تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، لأعضاء برلمان الطلائع والشباب والشيوخ والأهالي.

مبادرة «دوّي» وتمكين الفتيات

وقال «عبد السميع»، خلال تصريحات صحفية على هامش حضور الجلسات، إن مبادرة تمكين الفتيات «دوّي» بمثابة خطوة جديدة نحو مستقبل مشرق، استهدفت منذ بدايتها تمكين الفتيات والارتقاء بهن في جميع المجالات، وتُعدّ المبادرة بمثابة منصة شاملة تدعم الفتيات وتوفر لهن مختلف الفرص لإطلاق طاقاتهن وتحقيق قدراتهن الكاملة، وتساهم في بناء مستقبل أفضل لهن وللمجتمع ككل.

وأضاف أمين حزب المصريين بالبحر الأحمر، أن مبادرة «دوّي» تسعى إلى كسر قيود التمييز ضد الفتيات والنساء، وتمكينهن من المشاركة الفاعلة في جميع مجالات الحياة، وتهدف إلى دعم الفتيات وتوفير الفرص لهن من خلال توفير برامج تدريبية للفتيات لتنمية مهاراتهن وقدراتهن وإعدادهن بصورة أفضل لسوق العمل، وتسعى إلى تشجيع الفتيات على الابتكار والإبداع.

دعم المشاريع الريادية ضمن مبادرة «دوّي»

وأكد أن مبادرة «دوّي» ليست مجرد مبادرة حكومية، بل هي مسؤولية مجتمعية تشارك فيها جميع الجهات، بداية من الحكومة التي توفر الدعم اللازم للمبادرة وتوفر الموارد لتنفيذ برامجها، مرورًا بالأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية التي تُساهم في تنفيذ برامج المبادرة ودعم الفتيات في مختلف المجالات، وصولًا إلى القطاع الخاص الذي يتوجب عليه توفير فرص عمل للفتيات ودعم مشاريعهن الريادية، ويجب ألا نغفل دور وسائل الإعلام في نشر الوعي بأهداف المبادرة والترويج، مشيرًا إلى أن الدور الأكثر فاعلية في هذه المبادرة ينطلق من الأسر التي لا بُد أن تُزرع بداخل الفتيات الثقة بالنفس والاعتماد على الذات.