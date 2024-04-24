«المساحة» تعلن مواعيد الصلاة وفق التوقيت الصيفي في القاهرة والمحافظات

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، عبر موقعها الرسمي منذ قيل، مواعيد الصلاة في القاهرة وجميع المحافظات، بدءا من يوم الجمعة المقبل، الذي يشهد تغيير الساعة وتقديمها 60 دقيقة وفق التوقيت الصيفي، بناء على قرار مجلس الوزراء.

ومن المقرر وفقا للمنشور في الجريدة الرسمية، تقديم الساعة من 12 منتصف ليل الجمعة 26 أبريل 2024، إلى الواحدة صباحا، وبالتالي يتوجب على جميع المواطنين تغيير الساعة وفق هذا الموعد بتقديم 60 دقيقة في نهاية يوم الخميس.

مواعيد الصلاة بعد تغيير الساعة وفق التوقيت الصيفي

ونشرت الهيئة العامة للمساحة، مواعيد الصلاة في القاهرة وجميع المحافظات، بدءا من الجمعة 26 أبريل 2024، كالتالي:

مواعيد الصلاة الجمعة 26 أبريل 2024

مواعيد الصلاة يوم السبت 27 أبريل 2024