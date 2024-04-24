تشغيل التكييف أول مرة في الصيف.. 6 نصائح مهمة للحصول على هواء منعش

مع اقتراب فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، يبدأ الكثيرون بالبحث عن حلول لمكافحة حرارة الشمس الحارقة، وقد وجد البعض أنّه قد حان الوقت لإعادة تشغيل مكيفات الهواء، والاستمتاع بجوٍ بارد ومنعش داخل المنازل.

وبحسب موقع HomeTips، هناك بعض النصائح عليك اتباعها عند تشغيل التكييف لأول مرة في فصل الصيف بعد توقفه على مدار أشهر فصل الشتاء تتمثل في الآتي:

إلقاء نظرة على فلتر الهواء

فإذا لم تقم بتغيير فلتر الهواء لفترة طويلة، فقد حان الوقت المناسب لتبديله، فأكثر ما يهمك هو تجنب تدفق هواء مليء بالأتربة، لذا إذا كنت قد قمت بتغيير الفلتر في الوقت المناسب، يُنصح بتنظيفه باستخدام جهاز ضخ الهواء مع فرشاة ناعمة.

تغيير إعدادات الثرموستات

بعد فترة طويلة من التوقف عن استخدام مكيف الهواء، يُعتبر إعادة تشغيله مع بداية فصل الشتاء الوقت المثالي لإعادة ضبط إعدادات الثرموستات التي كانت مبرمجة لفصل الصيف، والقيام بأي تحديثات ضرورية في منظم الحرارة القابل للبرمجة.

تخلص من غطاء الحماية على الوحدة الخارجية قبل تجربة التشغيل

يعمل الكثير من الأشخاص جاهدين في الحفاظ على نظافة وسلامة الوحدة الخارجية لمكيف الهواء من الأتربة القوية في فصل الشتاء عبر استخدام غطاء حماية، لذا يجب عليك إزالة هذا الغطاء قبل النظر في إعادة تشغيل المكيف أو حتى تجربته للتأكد من عمله، لأن الاحتفاظ بالغطاء أثناء التشغيل، حتى لدقيقة واحدة، قد يسبب مشكلات تؤدي إلى تعطل الجهاز بالكامل.

تتظيف وحدة التشغيل الخارجية

أثناء فصل الشتاء، في حال عدم استخدام غطاء حماية للوحدة الخارجية لـ التكييف، يتعرض الوحدة الخارجية للتكييف لتراكم الأتربة والأوراق والأغصان، لذا، يُنصح بتنظيف الوحدة باستخدام جهاز المضخة للهواء مع إضافة وحدة الفرشاة الناعة لتمشيط الأسلاك الخارجية لإزالة الأوساخ والكائنات المتراكمة داخلها مما يساعد على منع تلف الأجزاء الداخلية وضمان عمر أطول للوحدة.

إعادة ترميم شريط العزل

بعد انتهاء فصل الشتاء، من المرجح أن يكون شريط العزل الذي يغلف مجموعة الأنابيب التبريدية والمبخرة وغيرها قد تعرض للتآكل أو التلف، لذا من الضروري إعادة ترميمه أو استبداله بالكامل، حيث يمكن أن يؤدي الاستمرار في استخدامه في حالته المتهالكة إلى حدوث أضرار جسيمة أثناء التشغيل.

اختبر كفاءة مكيف الهواء

وبعد إتمام جميع الخطوات السابقة لإعادة تأهيل مكيف الهواء للعمل بكفاءة مجددًا، يجب أن تقوم بإختبار أدائه في فصل الصيف، ويمكنك فعل ذلك عن طريق تشغيل المكيف عند أعلى درجة حرارة متاحة ثم خفض درجة الحرارة بمقدار 4 درجات كل ساعة، إذا لم يكن المكيف يعمل بكفاءة مثلما كان في السابق، يجب عليك طلب خدمة الصيانة لفحصه وإصلاحه إذا لزم الأمر.