أخطاء متكررة لا تتوقعها.. 5 نصائح لتوفير فاتورة الكهرباء أثناء تشغيل التكييف

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يصبح التكييف الرفيق الدائم لعدد كبير من الأشخاص، إذ يزداد الاعتماد عليه بشكل رئيسي، ما يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ، لكن من الضروري معرفة الطرق المضمونة لتوفير الطاقة وخفض قيمة الفاتورة الشهرية، دون الحاجة إلى إيقاف تشغيله.

ضبط درجة حرارة التكييف على رأس القائمة

من الضروري رفع درجة الحرارة قليلاً، فكلما زادت درجة حرارة التكييف، قل استهلاك الطاقة، إلى جانب المحاولة في رفع الحرارة بمقدار درجة أو اثنين، بعد تبريد الغرفة، ولن تلاحظ فرقًا كبيرًا في الشعور بالراحة، بينما ستلاحظ فرقًا كبيرًا في فاتورة الكهرباء، بحسب موقع «The Healthy Home».

ومن الممكن أيضًا الاستعانة بمروحة مع المكيف، ما يسهل توزيع الهواء البارد بشكل أفضل داخل الغرفة، ويسمح لك برفع درجة حرارة المكيف دون الشعور بالحرارة، الأمر الذي سيلقي بظلاله أيضًا على فاتورة الكهرباء كل شهر.

عزل المنزل لتقليل استهلاك الطاقة

سد الشقوق والفجوات داخل الغرفة، يأتي ضمن الخطوات الضرورية لتقليل استهلاك الطاقة، كما أنها من الأشياء غير المعروفة بشكل كبير أو المتداولة، إذ من الضروري التأكد من سد جميع الشقوق والفجوات حول النوافذ والأبواب لمنع تسرب الهواء البارد من الغرفة، من خلال استخدام شرائط لاصقة أو مانع للتسرب.

تلعب الستائر دورًا مهمًا في توفير استهلاك الطاقة، لذلك من الضروري تركيب الستائر العازلة للحرارة على النوافذ لمنع دخول أشعة الشمس المباشرة إلى منزلك، ما يقلل من الحاجة إلى تشغيل المكيف لفترة طويلة.

ولا شك أن تنظيف وصيانة المكيف يساعد على تجربة أفضل للجهاز، لذلك عليك تننظف الفلاتر بانتظام كل أسبوعين على الأقل، مما يساعد على تحسين تدفق الهواء وكفاءة عمل المكيف، إلى جانب صيانته بشكل دوري.

من الخطوات غير المعروفة أيضًا استخدم أجهزة موفرة للطاقة، مثل استبدال المصابيح القديمة بأخرى «LED» موفرة للطاقة، فهي تستهلك طاقة أقل وتصدر حرارة أقل، ما يقلل من الحاجة إلى تشغيل المكيف.

تأكد من إغلاق الأبواب بين الغرف للحفاظ على الهواء البارد في الغرفة التي تستخدمها، إلى جانب ضرورة استخدام مكيفات الهواء ذات الكفاءة العالية عند شراء مكيف هواء جديد، باعتبارها تستهلك طاقة أقل وتوفر لك المال على المدى الطويل.