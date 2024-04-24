مصمة إكسسوارات مسلسل جودر: منطقة الرأس أهم جزء في شخصية «شواهي»

أكدت أسماء الدرديري، أحد فريق العمل في تصميم حلي وإكسسوارات مسلسل «جودر»، أنها تعمل في مجال التصميم منذ عام 2016، وعملت في طريق الكباش في الماستر سين الخاص بالملكة حتشبسوت، بالإضافة إلى مسرحية «تقدر» وهي كانت مبادرة إحياء المسرح المدرسي في العام الماضي.

طاقم العمل بذل قصارى جهده في مسلسل «جودر»

أضافت «الدرديري»، خلال حوارها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «DMC»، تقديم الإعلاميتان نهى عبدالعزيز وجاسمين طه زكي، أن طاقم العمل الخاص بالاكسسوارات في مسلسل «جودر»، كان يبذل مجهودا كبيرا، وكل شخص دقيق في عمله، مؤكدة أن الجميع كان محب للعمل، نتيجة أنه كان لأول مرة يظهر عمل مبهر مثل جودر، بالإضافة إلى المدة التي عمل بها طاقم العمل لإنهاء هذا العمل بشكل كلي.

وتابعت: «العمل على إنهاء الديكورات في المسلسل كان على مراحل عدة، بسبب التوقف والعودة مرة أخرى لاستكماله، ولكن التنفيذ الفعلي للعمل كان قبل عرضه بفترة قصيرة»، مشيرة إلى أن المهمة الخاصة بها التي تركز عليها بشكل كلي في العمل، كانت شخصية «شواهي»، وكان التركيز في التيجان التي كانت ترتديها، أن تبرز مدى الشر في شخصيتها والثقة والغرور.

استخدام المراجع لاكسسوار الشخصيات

لفتت أسماء الدرديري، إلى أنه كان هناك مراجع تدل على الشخصيات الموجودة في المسلسل، حتى تتمكن من إنتاج شكل كامل للشخصية، مؤكدة أن منطقة الرأس كانت أهم شيء في شخصيتها، لأنها كانت ظاهرة، وكانت تملأ الكادر كليًا.