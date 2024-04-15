نقاد يشيدون بمسلسل جودر: رفع سقف الإتقان.. وتفوق على خيال المتفرج

ما بين سحر التاريخ والفنتازيا بعوالمها المليئة بالخيال نجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن تقدم وجبة تاريخية دسمة وثرية لجمهور الدراما العربية في الموسم الرمضاني، ونجحت تلك الأعمال أن تتصدر قوائم المشاهدة لتكون على قدر المنافسة، وكسر النجاح سقف التوقعات بعد ما قدمت الإبهار البصرى على مستوى الأزياء والديكور والمؤثرات البصرية، كما لم يقدم من قبل في الدراما العربية، ليكون موسم الدراما الرمضانية 2024 بمثابة نقلة نوعية في تاريخ الدراما تعود معها سيطرة الفن المصري على الساحة الدرامية عن جدارة.

قالت الناقدة ماجدة خيرالله إن مسلسل الحشاشين عمل لا يحدث مرتين في زمن واحد على حد تعبيرها، وأوضحت في تصريحات لـ «الوطن»، «الحشاشين عمل فني على مستوى فاخر سواء في الصورة والموضوع والأزياء بالإضافة إلى تصميم المعارك الذى كان مذهل لدرجة كبيرة ويعكس تقدم هائل في الدراما المصرية».

وعن مسلسل «جودر»، أوضحت خيرالله في تصريحات لـ «الوطن»، «نجح المخرج إسلام خيري والكاتب أنور عبد المغيث في خلق مرادف بصرى للقصة، ترتفع بعظمة الخيال المصنوع لتقترب أو تتفوق احيانا علي قدرة المتفرج العادي على التخيل».

محمود عبد الشكور: مسلسل جودر فتح الباب لاستلهام أقوى من عوالم ألف ليلة وليلة

ومن جانبه يرى الناقد محمود عبد الشكور أن الإنتاج الضخم لمسلسل «جودر» ساعد على تجسيد الخيال ومنح تلك النوعية الصعبة من أعمال الفنتازيا سحرها اللائق، بينما نجح المخرج إسلام خيري من خلال عناصر فنية متميزة ومواهب حقيقية في رفع سقف الإجادة والإتقان بشكل نقل هذا النوع من الدراما إلى منطقة أخرى على حد تعبيره.

وتابع عبد الشكور حديثه عن مسلسل «جودر»، قائلا: «نجاح المسلسل في رأيي لن يضيف فقط عملا مميزا لدراما رمضان 2024، ولكنه سيفتح الباب أيضا لعودة أقوى لاستلهام عالم ألف ليلة وليلة في ثوب جديد، بإمكانيات إنتاجية وتقنية استثنائية، ومن يدري فقد ينتقل هذا العالم إلى السينما بكل سحرها وإبهارها، وبكل قدراتها على ترجمة الخيال إلى صور وألوان، وخدع مذهلة ومتفردة».