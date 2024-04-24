توقيع اتفاق ثنائي في مجال النقل الجوي بين مصر وسلطنة عمان

استقبل الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، المهندس نايف بن علي بن حمد العبري رئيس هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان والوفد المرافق له، بمقر وزارة الطيران المدنى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آفاق التعاون وتعزيز الشراكة بين مصر وسلطنة عمان فى مختلف أنشطة النقل الجوى.

زيادة الحركة الجوية بين البلدين

وناقش اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين في شتى المجالات؛ حيث جاء من بينها زيادة الحركة الجوية ومشروع تعاون شامل في مجال الشحن الجوي، وفي مجالات التدريب وتبادل الخبرات وتقديم أوجه الدعم الفني وخدمات الصيانة.

ورحب وزير الطيران المدني برئيس هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان والوفد المرافق له؛ مشيداً بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط مصر وسلطنة عمان في مختلف المجالات وبخاصة في مجال النقل الجوي، مؤكدًا أن وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة تحرص على تعزيز التعاون والتنسيق الدائم مع أشقائها من جميع الدول العربية من خلال تقديم كل أوجه الدعم والتعاون الدائم بما يسهم في إقامة شراكة قوية وداعمة في قطاع الطيران المدني.

ومن جانبه أعرب رئيس هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والشراكات القوية بين البلدين، مشيدًا بالطفرة التنموية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، ومن بينها قطاع الطيران المدنى حيث شهد تنفيذ العديد من أعمال التطوير خلال الفترة الماضية.

توقيع اتفاق ثنائي للنقل الجوي

كما تناول اللقاء توقيع اتفاق ثنائي للنقل الجوي بين كل من سلطة الطيران المدني المصري وهيئة الطيران المدني العماني، بشأن تنظيم الجوانب التشغيلية والفنية بما يخدم المصالح المشتركة في مجال تنظيم خدمات النقل الجوي بين البلدين ويعظم من العوائد الايجابية من خلال خلق مجال جوي مرن وأكثر جذبا وسهولة لشركات الطيران.

وقد قام بتوقيع الاتفاقية من الجانب المصرى الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدني، ومن الجانب العماني المهندس نايف بن علي بن حمد العبري رئيس هيئة الطيران المدني.

وعقب الاتفاقية، عُقدت جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين بمقر سلطة الطيران المدني المصري، وتم التباحث حول حقوق النقل الجوي وسبل زيادة الحركة الجوية بين البلدين خلال الفترة المقبلة في ضوء جهود التعاون الفعال بين مصر وعمان، وفقًا لخطة عمل مشتركة وفعالة تحقق نتائج إيجابية، كما قدم الوفد رؤيته من خلال عرض توضيحي حول رؤية سلطنة عمان الحالية والمستقبلية في مجال خدمات الملاحة الجوية وسُبل تطويرها، إضافة إلى استعراض مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي العماني و مراحل عمل المشروع ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه الحركة الجوية.

آليات تحسين ودعم المجال الجوي في الشرق الأوس

ومن جانبه، أشار الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري إلى تناسق الجهود المبذولة بين الجانبين؛ خاصة وأن الجانب المصري يعمل على ذاك المشروع بالمجال الجوي المصري بما يدعم ويعظم الاستفادة للجانبين ويساهم في تحسين ودعم مجال الجوي لمنطقة الشرق الأوسط، لاسيما في ضوء الموقع الاستراتيجي والجغرافي للبلدين، حيث تعد سلطنة عمان بوابة الطيران إلى الهند والشرق الأقصى بقارة شرق أسيا وتعد مصر البوابة الرئيسية لأفريقيا وأوروبا مما يعمق أفاق التعاون بين البلدين ويزيد من فاعلية المحال الجوي لجميع دول الشرق الأوسط.