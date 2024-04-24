3 بطولات واكتشاف صلاح.. 6 معلومات عن سعيد الشيشيني أسطورة المقاولون

سيطرت حالة من الحزن الشديد علي الوسط الرياضي عقب الإعلان عن وفاة سعيد الشيشيني نجم نادي المقاولون العرب، بعد صراع مع المرض، وذلك بعد أن نعى ذئاب الجبل عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالنادي مكتشف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي حاليًا.

خلال أحد اللقاءات التليفزيونية السابقة، تحدث سعيد الشيشيني عن اكتشافه لمحمد صلاح، موضحًا أنه شارك بجزء في بداية نجم ليفربول، إذ تحدث مع المهندس إبراهيم محلب بضرورة توفير سكن للاعب، الذي كان يقضي 8 ساعات يوميًا في المواصلات.

معلومات عن سعيد الشيشيني

أحد نجوم الجيل الذهبي للمقاولون العرب في فترة الثمانينيات حصل على 3 بطولات تاريخية مع المقاولون العرب بينها الدوري سنة 1982 - 1983 توج سعيد الشيشيني ببطولة إفريقيا لأندية أبطال الكؤوس مرتين في عامي 1982و1983، وذلك على حساب نادي باور ديناموز الزامبي، ونادي أجازا التوجولي. سعيد الشيشيني هو الشقيق الأكبر لسامي الشيشيني نجم الزمالك تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الماضية ونقل إلى المركز الطبي لنادي المقاولون العرب يعتبر أحد مكتشفي محمد صلاح نجم ليفربول في بدايته

المقاولون العرب ينعى سعيد الشيشيني

كان نادي المقاولون العرب قد أعلن عن وفاة نجمه السابق سعيد الشيشيني، عبر الموقع الرسمي للنادي قائلاً: «ينعى نادي المقاولون العرب بكل حزن نجمه التاريخي وقائد فريق الكرة ورمزها بالنادي فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد وكل محبيه داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».