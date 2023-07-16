ناقدة رياضية: البهجة كانت عنوان «تحدي الجيل الذهبي» في مهرجان العلمين

قالت نورهان طمان، ناقدة رياضية، إن مهرجان العلمين الذي تحتضنه مدينة العلمين الجديدة، مشهد مشرف على المستوى الرياضي، وعلى كل المستويات، مشيرة إلى أن بطولة تحدي الجيل الذهبي من أبرز لقطات المهرجان، حيث شارك فيها نجوم كثيرة يحبهم الناس.

وأضافت «طمان»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور على قناة «إكسترا نيوز»: «شارك في هذه بطولة تحدي الجيل الذهبي حسام غالي وعصام الحضري ووائل رياض ومحمد فضل ووليد سليمان وعماد متعب، والناس يفرحون كثيرا عندما يشاهدونهم مرة أخرى».

البهجة كانت عنوان البطولة

وتابعت: «البهجة كانت عنوان هذه البطولة، وفاز فريق حسام غالي بها، بعدما تغلب على فريق محمد فضل في المباراة النهائية، والناس على السوشيال ميديا تعاملوا مع هذه البطولة بمنتهى الحماس».

عصام الحضري أكثر اللاعبين الذين عاصروا أجيالا مختلفة

وأكدت: «عصام الحضري هو أكثر اللاعبين في الملعب الذين عاصروا أجيالا مختلفة من اللاعبين، وهو الوحيد الذي لعب مع كل المشاركين في البطولة، وكان العامل المشترك بين الجميع».