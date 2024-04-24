خبير: سياسات الحكومة الإسرائيلية تدعم اليمين المتطرف وتساند اقتحامات الأقصى

قال فراس ياغي، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن المنظمين المتطرفين وخاصة منظمات التطرف من أمناء الهيكل وغيرها من المنظمات تعمل دائما تجاه تثبت اقتحامات المسجد الأقصى، وتستغل الأعياد اليهودية لتقم بذلك بصورة يومية، مشيرا إلى أن المستوطنين يقومون بتلك الاقتحامات في حماية الشرطة الإسرائيلية.

تشريع اقتحامات للمسجد الأقصى

وأضاف «ياغي»، خلال حواره عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»: «الاقتحامات المتتابعة تبدو أنها توجه بن غفير بصفته مسؤولا عن وزارة الأمن القومي الإسرائيلي، وبالتالي يحاول أن يشرع الاقتحامات للمسجد الأقصى خلافا لكل الاتفاقيات السابقة، وخاصة الاتفاقية التي تعطي الأوقاف الأردنية المسؤولية الكاملة عن باحات المسجد الأقصى كاملة وأبوابه».

إسرائيل تسيطر على أبواب الأقصى

وتابع، أن إسرائيل تسيطر على أبواب المسجد الأقصى منذ عام 2000، وتتحكم فمن يدخل لباحات المسجد، والآن يزداد التطرف داخل المجتمع الإسرائيلي، ويزداد دور اليمين الصهيوني المتدين داخل الحكومة بشكل رسمي، وهذا ما جرى ملاحظته في اجتماعات ما قبل السابع من أكتوبر.