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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية ستسفر عن تداعيات كارثية على الوضع الإنساني

كتب:

أحمد العانوسي
06:33 م | الأربعاء 24 أبريل 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- قبائل سيناء.. «فى ضهر مصر»

- «السيسى»: أى عمليات عسكرية فى رفح الفلسطينية ستسفر عن تداعيات كارثية على الوضع الإنسانى

-  مصر تنفى أى مشاورات مع إسرائيل بشأن اجتياح المدينة.. و«التحالف الوطنى» يواصل إرسال المساعدات

- «دراما المتحدة» تقود معركة الوعى ضد الإدمان

-  الحكومة: إنشاء منطقة استثمارية حرة وميناء دولى سياحى فى «رأس الحكمة»

-  «مدبولى»: جهود الدولة فى دعم قطاع الصناعة بدأت تؤتى ثمارها فى العديد من القطاعات الإنتاجية

- «المتحدة» تطلق «تجارب أداء» لاكتشاف المواهب والوجوه الجديدة

-  «الفقى»: مشاركة الفائزين فى مسلسل من إنتاج الشركة تحت إشراف المخرج عمرو سلامة

- «التنمية المحلية»: تأهيل الكوادر القيادية الشابة يضمن تقديم خدمات جيدة للمواطنين

الصفحة الثانية

- الحكومة: دعم قطاع الصناعة أصبح يؤتى ثماره فى الكثير من القطاعات الإنتاجية.. وإنشاء منطقة استثمارية حرة فى مدينة «رأس الحكمة»

-  «مدبولى»: القيادة السياسية تواصل جهودها لوقف الحرب فى غزة وتحذّر من تداعيات التصعيد.. والبطولة العربية العسكرية للفروسية تؤكد قدرتنا على تنظيم فعاليات دولية

- وزير التعليم: القيادة السياسية تدعم «الابتكار ورعاية المبدعين»

-  «حجازى» يستقبل الطلاب المشاركين فى المسابقة العالمية «آيسف» لتشجيعهم وتحفيزهم لرفع اسم مصر عالياً

- وزير العمل: الدستور ورؤية مصر 2030 تضمّنا رعاية وحماية الأطفال

-  «شحاتة»: مبادرة «حياة كريمة» تستهدف القضاء على الفقر.. و«تكافل وكرامة» تدعم الأسر التى لديها أطفال

- «السياحة»: تعزيز الطاقة الفندقية بـ4012 غرفة خلال الربع الأول من 2024

-  «عيسى»: نمو نسب الإشغال بالمدن السياحية والانتهاء من منظومة ميكنة خدمات الإدارة المركزية

- سكرتير «شعبة المخابز بالقاهرة»: عقوبات صارمة لغير الملتزمين بخفض أسعار الرغيف

-  نتوقع التزام جميع المخابز بالقرار ووضع قائمة بسعر ووزن الرغيف فى مكان واضح أمام المواطنين

الصفحة الثالثة

- مصر تنفى أى مداولات مع إسرائيل حول اجتياح رفح.. و«رشوان»: «نؤكد رفضنا القاطع للعملية»

-  جيش الاحتلال يواصل قصف أحياء غزة ويجرى الاستعدادات لعملية عسكرية واسعة فى جنوب القطاع

- «الإسكان»: تنفيذ 522 مشروعاً تنموياً لخدمة أهالى سيناء والقناة 

-  «الجزار»: تطوير موقع «التجلى الأعظم» بسانت كاترين.. وإنشاء مزارع متكاملة لتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء

- «التعليم العالى»: تنفيذ 37 مشروعاً فى سيناء بتكلفة 23 مليار جنيه خلال 10 سنوات

-  «عاشور»: شملت النهوض بالبنية التحتية للجامعات وإنشاء أخرى من الجيل الرابع لخدمة أغراض الصناعة وتوفير فرص تعليمية متميزة لأبناء المنطقة

- «الرى»: إنشاء 50 بحيرة جبلية للحماية من أخطار السيول بجنوب سيناء

-  «سويلم»: تعاون بين مصر والأردن والمغرب لتنفيذ مشروع رائد للتحلية باستخدام الطاقة الشمسية للإنتاج الكثيف للغذاء

- شريف سعيد: فى «قصة موسى».. سمّ قاتل!

الصفحة الرابعة

- «دراما المتحدة» تقود معركة الوعى ضد الإدمان

- «المرصد الإعلامى»: تراجع مشاهد التدخين والمخدرات والتزام المسلسلات بالتصنيف العمرى

-  «ريهام»: الأعمال استعرضت الظاهرة والأسباب والآثار السلبية المترتبة عليها.. و«نسرين»: «المتحدة» أنتجت أعمالاً واضحة ترسخ قيم الأسرة المصرية

- الأعمال تناولت الآثار السلبية للإدمان وسبل مواجهته من خلال «الخط الساخن»

-  «سارة» قررت تأسيس مركز لعلاج الإدمان وإنقاذ الشباب من التعاطى فى «المعلم».. و«نور» بدأت رحلة «التعافى» فى مسلسل «صدفة» تأثراً بتجربة إحدى الفتيات

- مدير «مكافحة الإدمان»: 500% زيادة فى عدد الاتصالات لطلب العلاج بعد انتهاء الموسم الرمضانى

-  لاحظنا أن 70% من الشباب يستقون معلوماتهم عن قضية الإدمان وكيفية مواجهتها من خلال الدراما

الصفحة الخامسة

- قبائل سيناء «فى ضهر مصر»

- «الرميلات»: انتصرنا على الإرهاب.. ولم نسمع صوت «رصاصة واحدة» منذ 2022

-  لن نفرط فى شبر واحد من أراضينا.. وافتتاح المرحلة الأولى من مدينة «رفح الجديدة» فى احتفالات عيد تحرير سيناء رسالة بأن أرضنا للمصريين فقط

- «العكور»: تنفيذ مشروعات تنموية فى شمال سيناء «تحصين» للشباب من أى أفكار خبيثة

- «السواركة» لـ«إسرائيل»: أرض سيناء «خط أحمر» ولن نقبل بمخطط تهجير الفلسطينيين إلى أراضينا

- «الترابين»: دربنا الضباط على الحياة البدوية بعد «67».. وعاوناهم حتى طردنا الاحتلال الإسرائيلى

الصفحة السادسة

- بلال الدوى يكتب: أليس فى جريدة «وول ستريت جورنال» -الأمريكية- صحفى رشيد؟

- صلاح البلك: عَلم وحفنة تراب مقدس

- أميرة خواسك: عندما تحدّث ثلاثة رؤساء أمريكيين عن «السادات»

- جيهان فوزى: بعد 200 يوم.. حرب بلا رؤية

- د. خديجة حمودة تكتب: هل ستحكى «روح الروح» الفلسطينية التاريخ الغزاوى؟

الصفحة السابعة

- فرسان العرب في مصر.. انطلاق البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية بـ«المدينة الأولمبية» وبحضور الرئيس

- أعلى درجات الجاهزية.. «كولر» يضع أمام لاعبى الأهلى روشتة المشاركة أمام مازيمبى.. «عاشور» جاهز.. و«عطية» يبتعد

- كل سُبل الراحة متاحة.. الزمالك يتوجه إلى غانا لموقعة الحسم بطائرة خاصة.. و«جوميز» يراجع ترتيبات الإقامة

الصفحة الثامنة

- تمانيناتي

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