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«الخارجية»: مناقشة تفعيل مركز إعادة الإعمار والتنمية الإفريقي في مصر

كتب:

عمرو حسني
06:59 م | الأربعاء 24 أبريل 2024
نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية يستقبل نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال زيارتها لمصر

نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية يستقبل نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال زيارتها لمصر

استقبل السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الدكتورة مونيك نسانزاباجانوا، خلال زيارتها الحالية لمصر على رأس وفد من سكرتارية صندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي، بحضور السفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، بحسب صفحة وزارة الخارجية عبر «فيسبوك».

استعرض نائب وزير الخارجية، البرامج والأنشطة المصرية لدعم بنية السلم والأمن الأفريقي في إطار تعزيز الرابط بين السلم والأمن والتنمية في القارة.

من جانبها، أعربت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن سعادتها باللقاءات التي تجريها مع المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص المصري بهدف حشد الدعم لموارد صندوق السلام ودعم برامجه وأنشطته في إفريقيا.

تفعيل مركز إعادة الإعمار والتنمية ما بعد الصراعات

وتطرق الاجتماع إلى تفعيل مركز إعادة الإعمار والتنمية ما بعد الصراعات AUC-PCRD التابع للاتحاد الأفريقي والذي تستضيفه مصر، وكذا اتفاقية استضافة مقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة المعتمد لدى جامعة الدول العربية.

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بقلم عمرو حسني