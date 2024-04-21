رد فعل أسرة سائح خاض مغامرة استمرت 7 أشهر من جنوب إفريقيا إلى برج القاهرة

شهور طويلة قضاها السائح الإفريقي كيث بويد، بعيدًا عن زوجته وأولاده، في رحلة من كيب تاون بجنوب إفريقيا إلى برج القاهرة، رغبة منه في نشر ثقافة المشي، وزيارة الأماكن الأثرية المختلفة بدول إفريقيا التي مر عليها خلال الرحلة.

أسرة السائح الإفريقي تسانده خلال رحلته

قبل ساعات من انتهاء رحلته ووصوله القاهرة، وصلت أسرة السائح «كيث» إلى مصر لتكون في استقباله أمام برج القاهرة، بعد رحلة استمرت قرابة 7 أشهر ونصف «285 يومًا»: «نحن نحب مصر كثيرًا ونشعر بالفخر والسعادة بوالدي ونشجعه كثيرًا في أي عمل يقوم به»؛ بنبرة سعيدة عبر الابن الأكبر للسائح الجنوب إفريقي عن فخرة وسعادته بوالده، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

«أسرته مقدرتش تتحمل لحد ما يوصل القاهرة، مجرد ما وصلوا مصر وعرفوا انه قاعد في رست بالقرب من الحوامدية قرروا أنهم يزوروه ومستنوش لحد ما نوصل القاهرة.. فرحتهم مكنتش تتوصف فضلوا يعيطوا من الفرحة ليهم كتير متقابلوش» وفق تعبير محمد علي، مرشد سياحي، وأحد الأفراد المشاركين في رحلة الوصول إلى برج القاهرة، مشيرًا إلى أن أسرة السائح ظلت معه، وعند استكمال الرحلة للوصول إلى المحطة الأخيرة غادرت إلى القاهرة حتى تستقبله أمام البرج.

مصر أم الدنيا

ما يقرب من 15 كيلو، قطعها الشابان رفقة والدهما خلال المرحلة النهائية والوصول إلى برج القاهرة، «مكنش حد منهم عايز يسيبه لكن هو أصر أن زوجته وبنته وأخته يستنوه قدام البرج والشابين كملوا معاه مشي لحد ما وصل.. كلهم مبسوطين جدا بالرحلة دي وبوجودهم في مصر أم الدنيا» وفق «علي».