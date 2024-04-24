«الكهرباء»: مصر على استعداد دائم لمشاركة خبراتها مع دول أفريقيا

قال الدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء والتعاون الدولي بوزارة الكهرباء، إن الأزمة الكبيرة التي تواجه قارتنا الأفريقية، التي تتمثل في تراجع الاستثمارات وارتفاع البطالة، إذ يعيش نحو 400 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء في فقر مدقع، كما أن المنطقة بها عدد من الدول التي تعاني من الصراعات أكثر من أي منطقة أخرى، وقد بلغت البطالة 6.7٪ في عام 2022، ومن المرجح أن يرتفع معدل بطالة الشباب البالغ إلى 2.5٪ مما يهدد نتائج التنمية والاستقرار السياسي.

إجمالي الطاقة الكهرومائية في العالم

وأشار رئيس قطاع التخطيط، خلال كلمته في فعاليات اليوم الرابع لمنتدى وزراء قطاع الكهرباء إلى أنه تعد إفريقيا أكبر مخزون عالمي لموارد الطاقة النظيفة ولها موقع استراتيجي مهم في التنمية النظيفة العالمية، وتبلغ إمكانات الطاقة الشمسية في إفريقيا 40٪ من إجمالي العالم (665,000 تيراوات ساعة / سنة)، و32٪ من إجمالي طاقة الرياح في العالم (67,000 تيراوات ساعة / سنة)، و12٪ من إجمالي الطاقة الكهرومائية في العالم (330 جيجاوات).

أكبر منتجي الطاقة المتجددة

ولفت «مهينة»، إلى الجهود التي بذلتها مصر في مجال التحول في الطاقة وخلق بيئة مواتية لتعظيم الطاقة النظيفة، حيث تتمتع مصر بثروة من موارد الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، موضحا أن مصر على استعداد دائم لمواصلة مشاركة خبراتها في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة مع دولنا الأفريقية الشقيقة.

مذكرة تفاهم مع COMESA بشأن التدريب وبناء القدرات

وأكد أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقوم بتنفيذ مشروع سنوي يتم فيه تنفيذ 107 برامج تدريبية و3 ورش عمل خلال السنوات العشر الماضية بمشاركة 8047 مشاركا أفريقيا، كما تمتلك مصر أكثر من 20 مركزًا تدريبيًا تم اعتماد اثنين منها من قبل اتحاد شركات الكهرباء الأفريقية (APUA)، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع COMESA بشأن التدريب وبناء القدرات.