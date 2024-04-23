رسائل جمهور الأهلي للشناوي وإمام عاشور قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

«مرحب بالأبطال» رسالة قصيرة مليئة بالحب ظهرت في تفاعل جمهور النادي الأهلي مع عودة محمد الشناوي وإمام عاشور وحسين الشحات وأليو ديانج إلى التدريبات، بعد فترة الغياب بسبب الإصابات، الأمر الذي جعل ظهورهم من جديد له ترحيب خاص من الجمهور في التعليقات على الصور التي نشرتها الصفحة الرسمية للنادي عبر «فيسبوك» قبل مباراة مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مرحبا بأبطال الأهلي

لم ترحب الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بأبطال المارد الأحمر فحسب، لكن ظهور الشناوي وإمام عاشور في التدريبات بعد فترة راحة من الإصابات التي تعرضا لها، بشكل خاص «الشناوي» و«عاشور» صاحبها تعليقات ورسائل حب من الناس، ينتظرون عودتهما من جديد، وكانت الرسائل الموجهة لـ«الشناوي» من جمهور الأهلي: «وجودك بيعطي أمان وثقة، وعندك خبرات كتير الشنوا هيفضل في حته تانيه ورقم 1 ف مصر وأفريقيا»، «وجود الشناوي في التشكيل مهم سواء في أرض الملعب، أو على الدكة أو في اوضة اللبس، الشناوى وعمرو السولية وعلى معلول فيهم صفات القائد»، «حمد لله علي السلامه يا وحش أفريقيا».

وكان الشناوي قد تعرض لإصابة قوية في مباراة المنتخب المصري مع الرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية 2024، بحسب الفحوصات الأولية وقتها عانى من خلع في الكتف.

رسائل ترحيب بإمام عاشور

إمام عاشور هو الآخر له مكانة كبيرة في قلوب جماهير الأهلي، تعرض في مباراة نيوزيلندا لإصابة قوية وهي خلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف، ظهوره في التدريبات كان مفاجئا لجمهور الأهلي، الذي وجه له هو الآخر رسائل دعم وحب: «أووه هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديراً لهذا الجميل»، وهو احتفال شهير في كرة القدم يعود للمعلق علي الكعبي عن محمد الشلهوب في مباراة الهلال السعودي والريان في بطولة دوري أبطال آسيا 2017، ومن بين التعليقات: «اللي بيقدم متعة وسحر في كرة القدم راجع» تأكيداً على الحب الكبير الذي يكنه الجمهور للاعبيه.

لم ينس الجمهور بقية الأبطال، فكانت التعليقات على عودة حسين الشحات: «أنت بترعب المدافعين من غير حاجة كمان هتلبس لهم ماسك الله يكون في عونهم، حمد الله علي السلامه كنا من غيرك ناقصين نص الفريق»، «هيا بنا لندمر القارة السمراء» ، أما أليو ديانج فله نصيب كبير من الحب، وترحيب كبير بظهوره من جديد في التدريبات:«حمد لله على السلامة يا شيكولاتة يا سكر أنت»، «بإذن الله هترجع ديانج بتاع 2020 وهتكسر الدنيا».