محطة مترو جامعة الدول العربية.. تخدم 11 منطقة حيوية وقاربت على الافتتاح الرسمي

تخدم محطة جامعة الدول العربية، إحدى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة «3C»، لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، حوالي 11 منطقة حيوية سواء مناطق تشتمل على مؤسسات حكومية أو شوارع حيوية بها الكثير من السكان.

انتهت الهيئة القومية للأنفاق، من غالبية أعمال إنشاء محطة جامعة الدول، ضمن محطات الخط الثالث للمترو، حيث انتهت أعمال التشطيبات النهائية للمحطة بداية من منسوب التذاكر، ومنسوب الغرف الفنية ومنسوب الرصيف، ونُفذت بأيادٍ مصرية خالصة، وتبقى بعض الأعمال البسيطة قبل الافتتاح الرسمي.

وفق تقرير للهيئة، فإن المحطة مُصممة وفق المواصفات والمعايير العالمية، وتقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، فضلاً عن كونها مكيفة بالكامل ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية في وسائل النقل الجماعي الأخضر.

مناطق تخدمها محطة مترو جامعة الدول

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، محطة مترو جامعة الدول، وهي كالآتي:

- منطقة شارع جامعة الدول وشهاب

- منطقة شارع دجلة

- منطقة شارع الحجاز

- منطقة شارع سوريا

- منطقة شارع وادي النيل

- منطقة شارع محي الدين أبو العز

- منطقة سفارة سان مارينو

- كنيسة الشهيد أبي سيفين

- منطقة الصندوق الاجتماعي للتنمية

- منطقة نادي الصيد المصري

- منطقة معهد المخطوطات العربية

مواصفات محطة مترو جامعة الدول

- تتكون المحطة من ثلاثة طوابق تحت الأرض

- طابق الرصيف والطابق الأوسط وطابق صالة التذاكر

- يحتوى كل رصيف على أربعة سلالم متحركة وأربعة سلالم ثابتة

- تحتوى المحطة على 22 بوابة تذاكر.

مكونات المحطة من الداخل بالتفصيل

نشرت وزارة النقل، مجموعة من الصور تتضمن الشكل النهائي للمحطة بعد الإنشاء وانتهاء أعمال التشطيبات النهائية، تضمن محتويات المحطة من الداخل كالسلالام الكهربائية التي تم الانتهاء من تركيبها بالكامل، وتركيب لافتات تحمل اسم المحطة على الرصيف من الاتجاهين، فضلاً عن تخصيص عدد من المقاعد على الرصيفين لخدمة جمهور الركاب.

وضعت الوزارة على جدران المحطة من الداخل لافتات تحمل أسماء المناطق التي تخدمها باللغتين العربية والإنجليزية، منها على سبيل المثال شارع جامعة الدول العربية وشارع وادي النيل، كما تركيب شاشات ذكية على الرصيف توضع مسار القطار والتوقيت المُحدد له بدقة.