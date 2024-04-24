شريف منير يكشف شخصيته في فيلم السرب

كشف الفنان شريف منير عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن الشخصية التي يجسدها في فيلم السرب.

ونشر شريف منير البوستر الدعائي للشخصية معلقا: «انتظروا شريف المصري في فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر، دم المصريين خط أحمر».

أبطال فيلم السرب

فيلم السرب يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد السقا، وعمرو عبد الجليل، وهند صبري، ومصطفي فهمي، وشريف منير، ودياب، ومحمد ممدوح، وآسر ياسين، وإسلام جمال، ومن إخراج أحمد نادر جلال.