رانيا يوسف: شريف منير دمه خفيف وشعرنا بكيميا مع بداية بروفات «بقينا اتنين»

أكدت الفنانة رانيا يوسف، سعادتها بمشاركة النجم شريف منير لها في مسلسل بقينا اتنين، قائلة: «سعدت للغاية من مشاركة شريف منير هو فنان موهوب ويلعب الموسيقى ويسمع جيدا وهو شاطر ودمه خفيف ومرن في التعامل وبدأ بيننا كيميا في البروفات».

وأشارت رانيا يوسف، خلال استضافتها ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، إلى أن طبيعتها هادئة ولكن حينما تشعر بالظلم والتحمل فوق طاقتها تبدأ الاعتراض وهو مقاربة لشخصية ياسمين في مسلسل بقينا اتنين، قائلة: «شخصية ياسمين في المسلسل ورانيا في الحقيقة الفروقات بينهما بسيطة»، مؤكدة أن الاعتراض في المسلسل حقق نتيجة مع الزوج شريف منير.

وتابعت: «مشكلة الرجال في المجتمعات الشرقية بيستكبروا قوي أنك تقوله أنك مقصر وهو بيعند وما يؤدي إلى خراب البيت بيستبكروا يصلحوا ولكن عشان نحافظ على البيت نشيل مع بعض مسئولية البيت»، مؤكدة أن هناك الكثير من المشاهد الصعبة والمؤثرة في المسلسل بينها وبين شريف منير.